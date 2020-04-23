В інфекційних відділеннях Києва закінчуються місця: багато пацієнтів із УПЦ МП.

В інфекційних відділеннях медичних закладів Києва закінчуються місця.

Про це повідомила головний лікар Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook.

"Місця в інфекційних відділеннях закінчуються. Станом на 22 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них – 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 – з пневмонією, 6 – в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ – немає... Готуються додаткові резервні ліжка", – поінформувала пані Антоненко.

З її слів, медики спостерігають три випадки локальних спалахів на COVID-19: Києво-Печерська лавра (Київ), Почаївська лавра (Тернопільщина), гуртожиток у місті Вишневе.

"Контагіозність коронавірусу дуже висока! В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до послаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 – невидимий ворог, який ще може нанести потужний удар", – заявила головний лікар Олександрівської клініки, підтримавши також продовження карантину.

Нагадаємо, Києво-Печерську лавру замкнули на примусовий карантин 4 квітня. В святині УПЦ МП виявили 140 випадків коронавірусної хвороби; публічно повідомлялося про три смерті.

Місто Почаїв закрили на карантин у вівторок, після безвідповідального святкування Великодня місцевою парафією УПЦ МП.

Гуртожиток у місті Вишневому, що під Києвом, ізолювали у середу. В гуртожитку мешкає 300 осіб, у 37 виявили коронавірусну хворобу.