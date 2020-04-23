В Україні вже понад 7 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтверджено 7170 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст сягнув 8,8%.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 187 людей.

Загалом 504 особи вже одужало: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні перебуває 4862 пацієнти (зокрема 372 дитини). Усього госпіталізовано 2308 осіб (з них 103 дитини). На апараті штучної вентиляції легенів є 100 людей, у тому числі одна дитина.

Вінницька обл. — 353 випадки (45 одужали);

Волинська обл. — 188 випадків (17 одужали);

Дніпропетровська обл. — 186 випадків (11 одужали);

Донецька обл. — 21 випадок (10 одужали);

Житомирська обл. — 304 випадки (1 одужав);

Закарпатська обл. — 230 випадків (22 одужали);

Запорізька обл. — 146 випадків (21 одужав);

Івано-Франківська область — 644 випадки (27 одужали);

м. Київ — 1 059 випадків (45 одужали);

Київська обл. — 451 випадок (33 одужали);

Кіровоградська обл. — 258 випадків (31 одужав);

Львівська обл. — 282 випадки (32 одужали);

Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 99 випадків;

Одеська обл. — 161 випадок (3 одужали);

Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. — 396 випадків (29 одужали);

Сумська обл. — 89 випадків (28 одужали);

Тернопільська обл. — 499 випадки (38 одужали);

Харківська обл. — 101 випадок (6 одужали);

Херсонська обл. — 77 випадків (10 одужали);

Хмельницька обл. — 61 випадок (7 одужали);

Черкаська обл. — 220 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. — 1140 випадків (36 одужали);

Чернігівська обл. — 17 випадків (3 одужали).