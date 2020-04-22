Академія наук подала уряду хибні розрахунки щодо піку епідемії.

17 квітня на сайті НАН України було опубліковано повідомлення з довгою назвою "Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня 2020 р. та аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії в період 20 квітня – 30 травня 2020 р.". Висновок власне цього документу став відомим всій країні: пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 р., пік летальних випадків – на 3-8 травня 2020 р. На підставі цих розрахунків уряд у середу постановив продовжити карантин до 11 травня.

Такий висновок спонукає уважніше приглянутися до самого документу.

Перше, що заскакує: в документі від 17 квітня містяться фактичні (не прогнозовані) дані про кількість інфікованих коронавірусом в Україні за 18 квітня, тобто, з точки зору публікації документу, "за завтра".

Порівняння розрахунку загальної кількості щоденних нових виявлених випадків із даними МОЗ України 26.03-11.04.2020 та прогноз, розрахований на період 13.04-20.04 2020р. Червоним колом позначені нові дані, що з’явилися після надання прогнозу від 13.04 (графік з "Прогнозу")

Містика, однак, відсутня: виявляється, це дані за 16 квітня, просто в документі НАНУ вони позначені двома днями пізніше. Очевидно, в екселі академічних сценаристів на два рядки зсунувся стовпчик, однак в масштабах країни два зайві дні карантину обійдуться в таку суму, що можна би було три рази перевірити дані.

Більше того, за чотири дні (за 1-5 квітня в академічному документі, а насправді за 31 березня – 3 квітня) дані на графіках і діаграмах в прогнозі в рази відрізняються від офіційних даних МОЗ (наприклад, за 1 квітня – мабуть, науковці мають почуття гумору – в 49 раз).

Накладені на попередній графік червоні кружечки - офіційні дані МОЗ, червоні цифри - реальні (а не помилкові) дати

Але не жахайтеся: ці всі дані для висновку не мають жодного значення. Жодні дані не мають: висновок написаний на основі голого припущення, а саме: "З 10 квітня по 25 квітня R 0eff поступово спадає до значення 0.95 за умови ефективної дії жорсткого режиму обмежень контактів після 10 квітня і далі."

Зрозуміло, чому ефективне базове репродукційне число R 0eff (середня кількість осіб, що безпосередньо інфікуються кожним вже інфікованим упродовж усього заразного періоду його хвороби, R 0 — при відсутності імунітету, R 0eff – при його наявності в частини популяції) має спадати до величини менше одиниці: це кінець епідемії.

Але чому воно має досягти цієї цифри 25 квітня – абсолютно не зрозуміло. Як і те, що чому це падіння має початися 10 квітня.

Щоб було зрозуміло, як ці оцінки далекі від реальності, скажемо, що 15 квітня базове репродукційне число R 0eff мало би – "поступово спадаючи до значення 0,95" – становити 1,15, що за прийнятим авторами тривалістю заразливості, відповідає періоду подвоєння числа інфікованих у 15 днів; реально на цей час період подвоєння становив 6,2 дні (тобто, R 0eff = 2,0). Зрештою, самі автори двома сторінками перед тим зазначають, що "період подвоєння (нахил кривої) зараз [треба розуміти 16 квітня] приблизно дорівнює 8-10 днів" – що, як бачимо, не так, але і ця завищена цифра далеко до закладених в прогноз рівня подвоєння в15 днів.

Зазначимо при цьому, що саме моделювання, як видно початкової точки пучка експонент на цьому графіку, провели 30 березня, про жодні уточнення параметрів моделі за 18 днів до дня публікації згадок нема.

Ба більше: крива моделювання підігнана так, щоб вона суміщалась з даними на 27 березня, а базова експонента, яка розходиться пучком 30 березня – щоб суміщалась з даними 28 березня (даними за неділю-понеділок науковці резонно знехтували, розуміючи, що в неділю і тестування мазків за попередні дні, і відбір самих мазків на понеділкові тести відбувалося в країні дещо пригальмовано; цього, на жаль, не зрозумів президент Зеленський, який наступного понеділка втішав Україну, що вже близько-близенько закінчення епідемії). Єдине пояснення, чому ці криві не суміщені, тобто чому пучок нависає над червоною кривою прогнозу замість того, щоб виходити з нього, є те, що спочатку окреслили криву без пучка, а потім вирішили показати смугу 95% ймовірності. А сумістити дві криві просто забули. При такому рівні прогнозів це суща мізерія.

В четвертому розділі документу повідомляється, що робоча група при Президії НАН України розробила модель SEIR-U (susceptible–exposed–infected–resistant).

Хочеться вірити, але це повідомлення до опублікованого прогнозу жодного відношення не має. Має відношення лиш до "прохання з наданням цієї інформації подано до МОЗ України від ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (вих. №195 від 9.04.2020 р.)". За місяць-другий, сподіваємося, інформацію робочій групі нададуть і під осінь ми отримаємо модель, яку відразу можна буде порівняти з ретроспективними даними згаслої, можна сподіватися, на той час епідемії.