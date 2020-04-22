УГКЦ у Франківську забезпечуватиме потребуючих безкоштовними обідами.



Івано-Франківська Архиєпархія УГКЦ запускає новий проєкт, суть якого –забезпечити потребуючих безкоштовними обідами. Уже від сьогодні, 22 квітня, соціально незахищені прошарки населення Івано-Франківська зможуть отримати безкоштовні обіди за попереднім замовленням. Про це повідомили на сайті Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ.

Основна мета проєкту, – кажуть в антикризовому Архієпархіальному центрі, – допомогти тим, хто на час карантину не може забезпечити себе найнеобхіднішим, зокрема і їжею.

Ключові цільові групи, на які спрямовано проєкт, – це багатодітні сім’ї, діти-сироти, одинокі матері, сім’ї в складних обставинах, родини, де є діти або батьки з інвалідністю, люди похилого віку. Щодня планують роздавати від 100 до 200 безкоштовних обідів.

Фото: myvin.com.ua

Для замовлення потребуючим потрібно зателефонувати на гарячу лінію: (098) 099 23 40 та заповнити коротку анкету. Після цього волонтери безкоштовно доставлять обід за вказаною адресою.