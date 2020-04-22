У Києві закрили ще один монастир УПЦ МП через спалах коронавірусу.

Київська влада закрила Покровський Голосiївський чоловiчий монастир Православної Церкви Московського патріархату через спалаху .

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, є один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахiв Покровського Голосiївського чоловiчого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", – сказав Кличко.

У самому монастирі ще 17 квітня повідомили: святині замкнуть для сторонніх відвідувачів.

Покровський монастир опирався карантину: так, 3 квітня на інтернет-сторінці монастиря опублікували вірша, в котрому йшлося: рішення замкнути церкви походить із пекла, а "дезінфікувати Христа" – то безумство.

4 квітня через спалах коронавірусної хвороби в Києві закрили на карантин Київо-Печерську лавру: наразі в одній із центральних святинь Московського патріархату виявлено понад 130 випадків COVID-19. Із коронавірусом зліг настоятель лаври Павло.

Від 21 квітня на ізоляції перебуває місто Почаїв з лаврою УПЦ МП.

На Хмельниччині обмежили доступ до Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП в селі Головчинці: там виявили п’ятьох недужих.

Незважаючи на поширення коронавірусу, Московський патріархат продовжує публічні обряди в Україні. На Великдень поліція зафіксувала п'ять випадків масового порушення вимог карантину, і всі пов'язані з УПЦ МП.