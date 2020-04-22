У центрі Львова застрелили чоловіка.

 

Сьогодні, 22 квітня, в під’їзді будинку на вулиці Академіка Павлова у Львові застрелили 49-річного чоловіка. Нападники втекли з місця події. Про це повідомили в поліції Львівської області.

 

Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

 

Як розповіли в поліції, повідомлення про стрілянину вони отримали на лінію 102 о десятій годині. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники інших служб і підрозділів.

 

Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

 

Як попередньо з’ясували правоохоронці, в під’їзді одного з будинків на вулиці Академіка Павлова, фактично в центрі Львова, четверо чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Вони застосували вогнепальну зброю, один із потерпілих, 49-річний львів’янин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники втекли з місця події автомобілем, ймовірно, марки Ford Mondeo світло-сірого кольору.

 

 

Імовірно, цим автомобілем пересуваються нападники. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

 

У Львові й на території області проводять поліцейську операцію «Сирена». До розшуку та затримання нападників залучили співробітників усіх служб і підрозділів поліції Львівщини. Вирішують питання правової кваліфікації події.

 

Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

 

Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити особи нападників, поліцейські просять зголошуватися на лінію 102.

 

Як повідомив Zaxid.net, убивство сталося в під'їзді будинку на вул. Академіка Павлова, 6. За словами очевидців, застрелили, ймовірно, нелегального валютника. Наразі невідомо, чи його пограбували.

 

22.04.2020

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