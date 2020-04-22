Шмигаль: Українці носитимуть маски спорадничо впродовж двох років.

Кабінет Міністрів України передбачає, що постепідемічний період зі спорадничим відновленням карантину розтягнеться в Україні на два роки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі готується план послаблення обмежень, водночас закликав українців призвичаїтися до думки, що маски будуть актуальними навіть після виходу з теперішнього lockdown'у.

Про це Шмигаль розповів у інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Ми продовжимо карантин щонайменше до 11 травня. Водночас, ми плануємо вже пом'якшити деякі заходи. Наприклад, плануємо пом’якшити умови обов’язкової обсервації. Можливо, будуть ще дві-три сфери, в яких ми розглянемо пом'якшення карантинних заходів", – заявив голова уряду.

Шмигаль очікує піку захворюваності на коронавірус в Україні між 3 і 8 травня.

"Ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас в цьому році не буде піків і сплесків. Загалом світ в цьому році коронавірусу не здолає, і нам у будь-якому випадку прийдеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризикоорієнтованих умов, коли будемо вводити карантинні обмеження в окремих містах, селах чи областях", – повідомив він.

"Світ змінився. І сумнівів ні в кого нема, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі маємо дотримуватись маскового режиму, дотримуватись певних правил дезінфекції, ми всі маємо дотримуватись соціальної дистанції, певних правил поведінки у транспорті, в громадських місцях, в магазинах і так далі. Тобто це ціла низка речей, з якими ми маємо навчитись жити щоденно. Так як, наприклад, ми чистимо зуби кожного дня, ми маємо навчитись жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше наступних два роки", – додав голова Кабміну.

Уряд розглядає травень як бажану лінію, "після якого ми очікуємо отримувати позитивні дані і жити в м'якшому режимі". "Ми хочемо, щоб з 12 травня у нас відбулись певні пом'якшення, і ми вже почали думати про розвиток економіки. Тому ми зараз прораховуємо моделі, де ж є цей баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів. Особливо критично важливі сектори малого та середнього бізнесу, в яких є дуже велика кількість робочих місць", – зазначив Шмигаль.

Стратегія уряду передбачає поділ карантинних заходів на три рівні, марковані кольорами. "Жовтий – це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закривається повністю, як зараз", – уточнив він.

Денис Шмигаль передбачає, що курсування транспорту відновлюватимуть поетапно. "Спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень", – повідомив він, додавши, що масові перевезення людей у замкнених просторах – "це один із найсерйозніших ризиків".

Прем'єр порадив не квапитися з плануванням закордонних мандрівок: проблема не в тому, що Україна замкнула кордон, – а в тому, що кордони замкнено скрізь. "Навіть якби ми відкрили кордон, ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати, тому що все навколо закрите. Сьогодні закрита і Європа, і Сполучені Штати – а вони увійшли в це карантинне піке набагато раніше за нас", – пояснив Денис Шмигаль.