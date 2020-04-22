На Донеччині обмежили пересування через порушення карантину Святогірською лаврою.

Правоохоронні органи намагаються встановити всіх осіб, котрі брали участь у недільній великодній літургії у Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині, аби унеможливити поширення коронавірусної хвороби.

Про це сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час наради керівництва обласних адміністрацій і Офісу Президента.

"Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала", – сказав він, згідно з повідомленням Офісу Президента.

Павло Кириленко нагадав, що, згідно з наказом командувача ООС, всі в’їзди/виїзди із/до області закрито (наказ про заборону перетину – за винятком нагальних випадків – оголошено вкінці березня). Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території.

Національна поліція порушила п'ять кримінальних справ через порушення церквами карантинних вимог на Великдень, і всі п'ять пов'язані з Московським патріархатом, заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт. Він назвав найбільшими порушниками Святогірську лавру (Донеччина) і Почаївську лавру (Тернопільщина).

Заступник міністра МВС Антон Геращенко запевнив, що настоятелів чекатиме покарання.

"Якщо хтось захворіє з тих парафіян, які були в храмі того дня, і, не дай Боже, помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика протягом найближчого тижня-півтора, – це буде штраф або умовний термін. Але ніхто полишати цього просто так не буде", – сказав Геращенко.