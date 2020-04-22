Сенат США підтвердив втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Сенатори висловили побоювання, що Кремль повторить таку спробу під час цьогорічних президентських виборів у Сполучених Штатах.

 

                                 Річард Берр

 

Комітет з розвідки Сенату США у вівторок, 21 квітня, підтвердив істинність висновків американських спецслужб про втручання Росії в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа. Про це повідомило видання The New York Times. Голова Комітету республіканець Річард Берр (Richard Burr) і віце-голова демократ Марк Ворнер (Mark Warner) репрезентували нову доповідь, присвячену джерелам, методикам і аналітичній роботі, на яких ґрунтувалася представлена ​​ще 2017 року оцінка національною розвідкою (Intelligence Community Assessment, ICA) теза про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року. 

 

Як зазначив Берр, при вивченні висновків розвідки комітет ставив перед собою два ключових питання: чи відповідав кінцевий продукт початковому завданню, поставленому президентом, і чи підтверджується аналіз представленими розвідувальними даними. За його словами, члени комітету визнали, що представлена ​​спецслужбами оцінка відповідає обом критеріям. «Комітет не побачив причин оскаржувати висновки національної розвідки», – йдеться в заяві Берра.

 

Він додав, що один з найважливіших висновків розвідки полягає в тому, що агресивне втручання з боку Росії має розглядатися як «нова норма», яка підтверджується подіями останніх трьох років. «З урахуванням наближення президентських виборів 2020 року як ніколи важливо зберігати пильність щодо загрози втручання з боку ворожих іноземних сил», – підкреслив він.

 

З Берром погодився й віце-голова Марк Ворнер. «Безумовно, немає причин сумніватися в тому, що успіх Росії в 2016 році спонукає її спробувати знову в 2020 році. Тож ми не повинні виявитися непідготовленими», – застеріг Ворнер.

 

Нагадаємо, що сенатори-демократи ще 25 лютого закликали запровадити нові санкції проти Росії і особисто шефа Кремля Володимира Путіна за втручання в майбутні вибори президента США. Лист з цією вимогою вони надіслали держсекретареві Майкові Помпео і міністрові фінансів Стівенові Мнучіну.

22.04.2020

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