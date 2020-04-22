Унаслідок коронавірусу в Україні померло 174 особи, одужало – 424.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст сягнув 7,6%.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу вранці.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людина. Загалом 424 людини вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні перебуває 4466 пацієнтів (334 дитини). Госпіталізовано 2126 осіб (97 дітей). На апаратах штучної вентиляції легенів – 92 людини.

Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Вінницька обл. — 349 випадків (18 одужали);

Волинська обл. — 176 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська обл. — 150 випадків (9 одужали);

Донецька обл. — 16 випадків (7 одужали);

Житомирська обл. — 287 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 218 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. — 141 випадок (20 одужали);

Івано-Франківська область — 589 випадків (27 одужали);

м. Київ — 989 випадків (39 одужали);

Київська обл. — 390 випадків (32 одужали);

Кіровоградська обл. — 251 випадок (25 одужали);

Львівська обл. — 247 випадків (29 одужали);

Луганська обл. — 26 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 82 випадки;

Одеська обл. — 148 випадків (3 одужали);

Полтавська обл. — 116 випадків(12 одужали);

Рівненська обл. — 353 випадки (22 одужали);

Сумська обл. — 86 випадків (23 одужали);

Тернопільська обл. — 471 випадок (34 одужали);

Харківська обл. — 82 випадки (6 одужали);

Херсонська обл. — 72 випадки (9 одужали);

Хмельницька обл. — 54 випадки (5 одужали);

Черкаська обл. — 206 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. — 1053 випадки (34 одужали);

Чернігівська обл. — 13 випадків (3 одужали).