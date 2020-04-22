Унаслідок коронавірусу в Україні померло 174 особи, одужало – 424.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст сягнув 7,6%.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у середу вранці.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людина. Загалом 424 людини вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
На амбулаторному лікуванні перебуває 4466 пацієнтів (334 дитини). Госпіталізовано 2126 осіб (97 дітей). На апаратах штучної вентиляції легенів – 92 людини.
Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Вінницька обл. — 349 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 176 випадків (13 одужали);
Дніпропетровська обл. — 150 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (7 одужали);
Житомирська обл. — 287 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 218 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. — 141 випадок (20 одужали);
Івано-Франківська область — 589 випадків (27 одужали);
м. Київ — 989 випадків (39 одужали);
Київська обл. — 390 випадків (32 одужали);
Кіровоградська обл. — 251 випадок (25 одужали);
Львівська обл. — 247 випадків (29 одужали);
Луганська обл. — 26 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 82 випадки;
Одеська обл. — 148 випадків (3 одужали);
Полтавська обл. — 116 випадків(12 одужали);
Рівненська обл. — 353 випадки (22 одужали);
Сумська обл. — 86 випадків (23 одужали);
Тернопільська обл. — 471 випадок (34 одужали);
Харківська обл. — 82 випадки (6 одужали);
Херсонська обл. — 72 випадки (9 одужали);
Хмельницька обл. — 54 випадки (5 одужали);
Черкаська обл. — 206 випадків (34 одужали);
Чернівецька обл. — 1053 випадки (34 одужали);
Чернігівська обл. — 13 випадків (3 одужали).
22.04.2020