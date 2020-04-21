Статистика Швеції зафіксувала різке зростання некоронавірусної смертності.

Опубліковані статистичним бюро Швеції дані смертності свідчать, що в першій половині квітня загальна кількість смертей в країні зросла на 60% і лиш 20% з них – це смертність від COVID-19.





Швеція – чи не єдина з європейських країн (Білорусь – надто специфічний випадок), яка вибрала курс на створення "природнього імунітету" на ковід. Раніше про це гучно заявляли британський та нідерландський уряди, але зі зростанням числа летальних випадків з цього курсу цофнули. Швеція ж продовжує рухатися по ньому, відмовившись, щоправда, від риторики "природнього імунітету". Разом з тим, не можна сказати, що карантинні заходи в країні зовсім відсутні, але вони значно м'якші, бо носять рекомендаційний характер, прем'єр та децидуюче – в силу конституційних особливостей країни – в справі карантинних приписів Агентство суспільної охорони здоров'я Швеції (Folkhälsomyndigheten) закликали кожного громадянина самому брати на себе відповідальність за власне здоров'я та здоров'я інших людей.

В силу ж інакшого відношення до уряду, ці рекомендації є дієвішими, ніж, скажімо наші заборони: нарід довіряє компетенції уряду і прислухається до його вказівок. У березні ц.р. рівень довіри до Folkhälsomyndigheten виріс з 65 до 74%.

Зрештою, низка обмежень все-таки діє: наприклад, заборонені будь-які заходи за участю більше 50 осіб, закриті більшість кінотеатрів і музеїв, скасовані великі спортивні заходи. При цьому працюють початкові школи (хоча батькам дозволено не приводити дітей), відкриті спортивні клуби, а також кафе і ресторани — але з обмеженням на кількість відвідувачів: між столиками має бути відстань не менше півтора метрів. Та суворих заборон зі штрафами за порушення режиму самоізоляції тут нема.

Немає тут і масового тестування населення на коронавірус: на нинішній день тут протестовано 8,7‰ населення, що хоч і більше – в сім раз – за український рівень, але менше за ту ж Білорусію (10,8‰) і в рази менше Естонії (30,8‰) чи Ісландії (118‰). Відповідно, немає тут і докладної статистики смертей інфікованих коронавірусом, дані можуть доповнюватися заднім числом: наприклад, 25 березня Folkhälsomyndigheten спочатку повідомляло про 42 жертви коронавірусу, потім – 97, чи, інший приклад, дані на 5 квітня мінялися від 373 до 750, а потім до 500 жертв.

Загалом, станом на нинішній ранок в Швеції зафіксовано 1580 смертей інфікованих коронавірусом, тобто 153 особи на мільйон, що співмірно з цифрами згадуваних Нідерландів (222), Великої Британії (257), але не з сусідніми Фінляндією (17), Норвегією (35) чи навіть з Данією (64).

Відповідно, лунає критика м'якого курсу Folkhälsomyndigheten, один з пунктів цієї критики є те, що реальне число жертв є більше офіційно фіксованих. Реагуючи на ці закиди урядове Статистичне бюро Швеції (Statistiska centralbyrån) почало публікувати дані смертності в міру їхнього надходження, не чекаючи на їхню повноту. Ретроспективно можна встановити, що на п'ятий день надходить інформація про пересічно 4% всіх смертей, на сьомий – 42%, десятий – 85%, практично повні дані (99,5%)– взагалі через місяць. Однак, знаючи ці залежності неповноти можна доволі надійно оцінити дані смертності вже семи-восьми днів давності.

Отож, з цифр реєстрації смертей Статистичного бюро виходить, що офіційні дані коронавірусної смертності дійсно можуть бути заниженими.

За чотири тижні епідемії в Швеції ця офіційна коронавірусна смертність відповідає лиш за 58% "надлишкових" (тобто, більших в порівнянні з попереднім періодом) смертей – якщо порівнювати з попереднім роком; якщо ж взяти тільки останній тиждень, за який є біль-менш надійні дані (8–14 квітня), то ця частка зменшується майже до половини (54,7%, якщо говорити точно); з 2579 смертей за тиждень коронавірус Covid-19 було виявлено тільки в 529 (20,5%).

Загальний рівень смертності цього тижня збільшився в Швеції в порівнянні з попереднім роком на 60%, в той час, як до початку епідемії (до середини березня) він був практично ідентичний минулорічному. Сезонні епідемії грипу за ці п'ять років могли збільшувати смертність щонайбільше (зокрема, 18–24 березня 2018 року) на 18%.

Зазначимо, що вказане збільшення рівня смертності — це в цілому по Швеції, а 60% смертей припадають на Стокгольм (де проживає 9% населення), тому тут можна очікувати, що збільшення смертності в столиці буде значно більшим; точне значення цього збільшення тут можна буде вирахувати десь через місяць (повнота даних з реґіонів невідома), але за мінімальною оцінкою (виходячи з оприлюднених неповних даних) смертність в столиці під час епідемії збільшилась в 2,5–3 рази.

Зазначимо, що тренди смертності в Швеції практично збігаються – з тижневим запізненням – з нідерландськими, оприлюдненими тиждень тому.