Cтатистичне бюро Нідерландів підтвердило: під час епідемії зростає і некоронавірусна смертність.

 

Офіційна статистика зафіксувала, що збільшення числа померлих в країні вдвічі більше від числа померлих від COVID-19.

 

 

Центральне статистичне бюро Нідерландів (Centraal Bureau voor de Statistiek – CBS) опублікувало статистику смертності в країні за 14 тиждень цього року (від 30 березня до 5 квітня). За цей тиждень померло 5098 нідерландців, що на 2,2 тисячі більше, ніж в 14 тиждень минулого року (2900 чол.) чи в середньому за три останні роки (2091 чол.). Збільшення від середньорічних показників відбувається вже третій тиждень, з першого по одинадцятий тиждень спостерігалося відхилення в сторону зменшення (пересічно на 239 осіб щотижня), з 12-го – збільшення на 502 особи, а 13-го – на 1395 осіб.

 

В той же час, Національний інститут громадського здоров'я та довкілля Нідерландів (RIVM) зафіксував 1020 осіб, які померли, інфіковані коронавірусом, що становить менше половини (46%) "надлишкової" смертності, тиждень тому таких інфікованих серед "надлишку" було 54%. Відзначається, що оскільки не всі померлі проходять тестування на COVID-19, фактичні цифри жертв епідемії можуть бути вищі, ніж зафіксовано органами охорони здоров'я.

 

Причини смерті ця статистика не фіксує, але фіксує вік померлих. Виявляється, що серед людей, молодших за 50 років, смертність в порівнянні з попередніми тижнями поточного року не змінилася, все зростання відбулося за рахунок людей старшого віку.

 

 

В Італії у розпал епідемії кількість смертей в Берґамо зросла вдев'ятеро, а в найбільш ураженій віковій групі смертність збільшилася в 16 (шістнадцять) разів. У всій Ломбардії смертність зросла в 3,5 раза, причім вдвічі збільшилася і смертність не інфікованих коронавірусом.

10.04.2020

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