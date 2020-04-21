У Львові почали тестувати на COVID-19 журналістів.

 

Сьогодні з 10.00 у приміщенні 2-ї міської поліклініки на вул. Симоненка, 4, у Львові почали тестування місцевих журналістів на виявлення коронавірусу. Наразі є 120 експрес-тестів, загалом компанія Ріел і Львівський ІТ Кластер пообіцяли надати для цього 500 експрес-тестів, – повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Фото: hromadske.ua

 

Багато місцевих журналістів, кореспондентів і фотографів виконують свої професійні обов’язки й під час карантину. Відтак керівників львівських засобів масової інформації просять зареєструватися за цією формою, якщо в медіа є такі журналісти, які потребують проходження експрес-тесту. У першу чергу просять проходити тестування тих журналістів і фотокореспондентів, які працюють не з дому чи офісу, а щодня комунікують і зустрічаються з великою кількістю людей.

 

«Звичайно, експрес-тест – це не стовідсоткова гарантія тощо, що людина інфікована чи не інфікована, але це дає можливість розуміти загальну епідситуацію в місті. Журналісти – серед категорії осіб, які часто контактують з великою кількістю людей, тому також повинні подбати про своє здоров’я та здоров’я інших», – прокоментував заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Щоб пройти тест, журналіст повинен мати документи, що посвідчують особу, та посвідчення журналіста. У разі додаткових запитань можна звернутисая за цими контактами: testcovid19.riel.itcluster@gmail.com та +380504319090.

 

 

Нагадаємо, проєкт Львівського ІТ Кластеру United for health має на меті протестувати якнайбільшу кількість людей у місті й області. Від початку запуску проєкту було визначено, що передусім потрібно тестувати людей із симптомами й тих, хто повернувся з-за кордону, а також медиків. А згодом з’явилася ініціатива провести тестування журналістів, оскільки вони також контактують із великою кількістю людей.

 

До закупівлі експрес-тестів на COVID-19 може долучитися кожен, перейшовши за посиланням.

21.04.2020

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