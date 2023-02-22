Спілку журналістів Росії вигнали з Міжнародної федерації журналістів.

Як причину вказано відкриття відділень СЖР у реґіонах України, окупованих Росією.

Домінік Прадалі

Міжнародна федерація журналістів (International Federation of Journalists – IFJ) заявила в середу, 22 лютого, що виключила Спілку журналістів Росії (СЖР) зі своєї організації. Як причину вказано відкриття відділень СЖР у реґіонах України, окупованих Росією. Про це IFJ повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У пресрелізі IFJ йдеться, що це рішення набуває чинності негайно за результатами розслідування дій СЖР після російського вторгнення в Україну та створення її філій на анексованих українських територіях – кроку, який Спілка журналістів Росії відмовилася переглянути.

«IFJ – організація, побудована на міжнародній солідарності, на засадах співпраці спілок-членів та поваги до прав усіх журналістів. Дії Спілки журналістів Росії щодо створення чотирьох відділень на анексованих українських територіях відкрито підірвали цю солідарність та посіяли розбіжності між братніми спілками», – йдеться у заяві президентки IFJ Домінік Прадалі (Dominique Pradalié).

Глава СЖР Володимир Соловйов назвав рішення IFJ «політичним і нічим не виправданим». За його словами, коли у 2014 році СЖР створив відділення у анексованому Криму, до них не було претензій з боку міжнародної організації.

Міжнародна федерація журналістів базується в Брюсселі та репрезентує інтереси 600 тисяч журналістів зі 146 країн.

У січні фінські, норвезькі, данські та ісландські журналістські профспілки пригрозили вийти зі складу IFJ на знак протесту проти «корупційної діяльності IFJ», яка, на їхню думку, проявляється в нездатності IFJ вжити заходів у зв'язку зі створенням відділень російських профспілок в окупованих частинах України.

Домінік Прадалі заявила, що IFJ збирається співпрацювати з чотирма скандинавськими профспілками, і визнала їхню критику справедливою. Вона також сказала, що IFJ терміново шукатиме способи продовжувати підтримувати усередині та за межами Росії незалежних російських журналістів, які перебувають у небезпеці або потребують допомоги.