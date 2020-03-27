Населення Львівщини масово тестуватимуть на коронавірус.

З наступного тижня на Львівщині розпочнуть масово тестувати населення на коронавірус. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус. Такий спільний проєкт запускають ЛОДА і Львівський ІТ Кластер, – повідомили в пресслужбі ЛОДА.

«Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться чимало зусиль. Проте я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо, – збережене здоров’я і життя мільйонів українців», – зазначив голова ОДА Максим Козицький.

Очільник Львівщини розповів, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або контактував із підтвердженими хворими на коронавірус.

«Ми запустили проєкт «United for health». Першим пріоритетом проєкту United for health є запуск масового тестування населення та збір даних, адже саме дані про хворих дадуть нам можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру тощо. Співпраця з ЛОДА є наступним нашим кроком у реалізації цього проєкту», – розповів Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ-кластеру.

Зазначимо, на сьогодні на Львівщині підтверджено три випадки захворювання на COVID-2019.