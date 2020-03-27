Населення Львівщини масово тестуватимуть на коронавірус.

З наступного тижня на Львівщині розпочнуть масово тестувати населення на коронавірус. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус. Такий спільний проєкт запускають ЛОДА і Львівський ІТ Кластер, – повідомили в пресслужбі ЛОДА.
«Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня, і на це знадобиться чимало зусиль. Проте я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо, – збережене здоров’я і життя мільйонів українців», – зазначив голова ОДА Максим Козицький.
Очільник Львівщини розповів, що першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або контактував із підтвердженими хворими на коронавірус.
«Ми запустили проєкт «United for health». Першим пріоритетом проєкту United for health є запуск масового тестування населення та збір даних, адже саме дані про хворих дадуть нам можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – піки спалаху, навантаженість на медичну інфраструктуру тощо. Співпраця з ЛОДА є наступним нашим кроком у реалізації цього проєкту», – розповів Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ-кластеру.
Зазначимо, на сьогодні на Львівщині підтверджено три випадки захворювання на COVID-2019.
27.03.2020
Для довідки:
Львівський ІТ кластер (спільнота ІТ-спеціалістів і компаній Львова) вважає, що масове тестування населення є дуже важливим і найнеобхіднішим кроком у боротьбі з поширенням COVID-19. На сьогодні Україна – на останньому місці у рейтингу країн за кількістю протестованих на SARS-CoV-2. І це є значною проблемою, адже хворі без симптомів продовжують переносити вірус та інфікувати інших.
Відтак ІТ-спільнота Львова вирішила долучитися до міської влади та Штабу оперативного реагування у боротьбі з поширенням коронавірусу у Львові, аби запобігти масовому поширенню вірусу у місті, а також посприяти в допомозі тим, хто вже захворів.
Кластер спільно з усіма ІТ-компаніями-учасницями визначив кілька першочергових на сьогодні цілей, зокрема:
Закупити 100 000 експрес-тестів на SARS-CoV-2 для Львова, які будуть доступними для громади Львова й області.
Розгорнути кампанію з максимального залучення всієї ІТ-спільноти Львова (і окремих компаній, і працівників індустрії) до збору коштів на потреби медичної галузі міста у зв’язку з підготовкою до можливого спалаху COVID-19 у Львові.
Сформувати окремий Фонду для благодійного збору коштів всередині ІТ-спільноти Львова.
На 25 березня в рамках новоствореного проєкту United for Health вдалося зібрати перші 3 мільйони гривень. За ці кошти вже з кінця цього тижня Кластер почне отримувати частинами першу партію експрес-тестів для масово тестування мешканців Львова й області. Всі експрес-тести для виявлення антитіл COVid-19 з першої партії замовлення у кількості 20 000 шт. прибудуть до міста через 9 днів. Експрес-тести Sars-Cov-2-lgG/IgM виробника Testsealabs входять до переліку рекомендованих тестів та погоджені Штабом оперативного реагування щодо боротьби з поширенням коронавірусу у Львові.