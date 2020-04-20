МОЗ не може надати повних даних щодо COVID-19 через свята.

Станом на ранок 20 квітня в Україні офіційно підтверджено 5710 випадків COVID-19. Упродовж 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у понеділок вранці.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина.

359 людей вже одужали (зокрема 17 дітей).

На амбулаторному лікуванні перебуває 3800 пацієнтів (283 дитини). Госпіталізовано – 1910 осіб (91 дитина).

Усього в Україні досліджено 58093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Водночас, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус.

З його слів, попередньої доби в Україні провели мало тестів – 1988 досліджень. Низька кількість зумовлена тим, що на Великдень менше людей звернулося зі симптомами до лікарів. "З іншого боку, сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус – це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області", – цитує "Українська правда".

"Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідні доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з'ясовує причини, з чим це пов'язано. Коли ми отримаємо відповіді, будемо робити висновки", – прокоментував міністр.