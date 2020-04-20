Нафта продовжує стрімко дешевшати попри угоду ОПЕК+.

Через пандемію коронавірусу вартість нафти WTI впала нижче за $15 вперше з 1999 року.

 

 

У понеділок, 20 квітня, вартість найближчого ф'ючерсу на нафту марки WTI на азійських біржах впала на 23,36%, до $14,81 за барель. Про це свідчать дані торгів. Це рекордно низький рівень за останні два десятиліття. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

На Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE) ціна нафти WTI впала майже на 15 відсотків. Вартість травневого ф'ючерсу WTI зараз перебуває на рівні 15,92 долара за барель. Вартість червневого ф'ючерсу нафти марки Brent знизилася на чотири відсотки – до 27 доларів за барель.

 

Ціни на нафту знизилися через тенденції до подальшого падіння попиту на сировину. Існують, зокрема, побоювання, що американські нафтосховища скоро переповняться в умовах стрімкого падіння попиту через пандемію коронавірусу, повідомила аґенція Bloomberg. Обсяг сировини в нафтосховищах зростає, оскільки нафтопереробні заводи знижують виробництво через падіння попиту.

 

Стає очевидним, що угода ОПЕК+ про скорочення денних норм нафтовидобування, спрямована на стабілізацію нафтових цін, не в змозі виконати своє призначення на тлі скорочення виробничих потужностей  у світі.

20.04.2020

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