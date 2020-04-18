Галицькі хроніки COVID-19: 18 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1049 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 66 нових випадків: 13 – у Тернопільській області, 35 – в Івано-Франківській та 18 – у Львівській.

Таким чином зостання кількості хворих впродовж цього тижня відбулося у 1,81 раза проти у 2,37 раза на минулому тижні. Смертність становить 4,7%.

На Тернопіллі найбільше хворих залишається у Монастириському районі – 161. Також зростає кількість інфікованих у Шумському районі. За минулу добу там зафіксували 5 нових випадків, відтак загальна кількість хворих на COVID-19 у цьому районі зросла до 31.

За минулу добу додалося два летальні випадки в Івано-Франківській області, тож кількість померлих від коронавірусу тут зросла до 36. Ні на Тернопіллі, ні на Львівщині впродовж минулої доби смертей від COVID-19 не зафіксовано.

Водночас у трьох областях уже одужали 69 людей: 27 – на Франківщині, 31 – на Тернопільщині й 11 – на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:30): 366 випадків, 13 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 5 осіб

Монастириський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:30): 221 випадок, 18 нових

м. Львів - 14 осіб

Жовківський район - 1 особа

Дрогобицький район - 1 особа

Миколаївський район - 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 квітня (09:30): 462 випадки, 35 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.