Зеленський сприймає Пасху як "загальнодержавний сімейний тимбілдинг".

 

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. Керівник держави у свято попросив громадян про терпіння й дотримання вимог карантину.

 

 

"Великдень – це перемога життя над смертю. Це – свято радості. Тож давайте в сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємося до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів чи доставки готових кошиків через інтернет", – звернувся Зеленський, додавши, що цього року українські господині запевне отримали змогу спекти домашню паску, а ґазди – м’ясні смаколики.

 

Володимир Зеленський уявляє, що цього року українці малюють із дітьми писанки та крашанки, "замазуючи при цьому й одяг, і руки, й обличчя". "Це свого роду загальнодержавний сімейний тимбілдинг", – порівняв він.

 

Президент ствердив, що він проділяє прагнення українці вибратися на волю.

 

"Великдень – це свято єднання. І сьогодні вся наша країна об’єднана одним-єдиним бажанням – вийти на вулицю. Розумію, як це, бо сам з ранку до вечора сиджу в кабінеті... Пам’ятаєте, як у дитинстві батьки не пускали нас на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста. Це – турбота", – сказав Зеленський.

 

Президент сказав, що для нього Великдень – "це свято щирості та відвертості", тому принагідно зізнався: зазвичай, коли вертаєтья додому, то має тільки одне бажання – помовчати. "Нещодавно зрозумів, що насправді в такі миті я не мовчу. Я звертаюсь до Бога. І тут я нічим вас не здивую – бо ми всі, хоч і різними словами, але просимо Всевишнього про одне й те ж", – сказав він.

 

І далі перелічив, що всі дбають, аби батьки жили довше, а діти були щасливими, "і щоб усі ми були живі та здорові".

 

"Хай у цьому нам Бог помагає. А ми – допоможемо Богові. Залишаємось вдома. Давайте пам’ятати мудрість Нагірної проповіді Христа: не варто виставляти власну праведність напоказ. Найсильніша віра – це віра в нашому серці", – ствердив Зеленський.

 

18.04.2020

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