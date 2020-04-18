Київщина і Житомирщина палають: на гасіння пожеж підуть дні.

Станом на вечір суботи рятувальникам вдалося декілька пожежних осередків на Житомирщині, зокрема в найбільш постраждалому – Овруцькому – районі. Наразі чотири ареали все ще продовжує горіти. Фахівці передбачають, що боротьба з вогнем займе ще декілька днів.

Сильні пожежі знову охопили зону відчуження довкола Чорнобильської АЕС.

"Станом на сьогоднішній день більшість загорянь [на Житомирщині] локалізовані, залишилися лише 4 великі пожежі, по них працює авіація. Ми очікуємо, що найближчими днями ситуація буде повністю контрольована, сил і засобів достатньо, для того, щоб гасити пожежі і не дати їм розповсюдитись", – сказав на вечірньому брифінґу голова Держлісагентства України Андрій Заблоцький, згідно з повідомленням видання "Житомир.інфо".

Зі слів Заблоцького, до боротьби з вогнем залучили 1 тисячу пожежників і рятувальників, а також понад 100 одиниць техніки, зокрема, авіація та військові машини БАТ-М.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко сказав на брифінґу, що правоохоронці розглядають декілька врсій пожежі.

"Що може бути першопричиною загоряння? Безумовно, все це встановить слідство, але не можна виключати декілька факторів. Один і з них – буревій, який піднявся 16 квітня і спричинив аварію на електромережах. Це була однією з першопричин. Безумовно, однією з причин є, можливо, підпали та необережне поводження з вогнем, тому ми точно не виключаємо людський фактор, але, ще раз повторюю, вже після того, як пожежа буде подолана, буде відкрите кримінальне провадження, будуть проведені відповідні експертизи, і я впевнений, що причина займань і цієї страшної пожежі буде встановлена", – сказав голова облдержадміністрації.

Станом на 18:00 Державна служба з надзвичайних ситуацій інформувала, що на Житомирщині залишається 9 осередків горіння, 5 із котрих – локалізовані.

ДСНС підрахувала, що у відселених населених пунктах (с. Острови ,с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель. "Окремі з них самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки", – додали в ДСНС.

Як повідомив голова ОДА Віталій Бунечко, мешканців постраждалих поселень довелося евакуювати. То виявилося делікатною справою, бо частина людей жила в цих селах нелеґально як старовіри.

"Дуже чутливим є питання стосовно людей, які були відселені з населених пунктів Житомирської області, що постраждали внаслідок пожежі. Я хочу вам повідомити, що, дійсно, у населених пунктах Личмани та Магдин Овруцького району, які були відселені після Чорнобильської катастрофи, близько 10 років тому зібралася громада, що на релігійній основі вирішила жити окремо від цивілізації. Вони фактично займалися землеробством, також основним видом їхньої діяльності було розведення худоби. Вони тихенько молилися Богу. І ось пожежа 16 квітня вимусила нас їх евакуювати", – повідомив Бунечко.

Людей заселили в будівлю клубу у Гладковичах, проте після частковог оприборкання вогню вони попросилися назад. "Вони просять допомогти з теплим одягом, взуттям, з будівельними матеріалами: вони вирішили відновлювати свої оселі, які постраждали. І просять також допомогти з велосипедами, тому що основний вид транспорту, яким вони їздять по селах, – це велосипеди. Також просять допомогти з кормом для худоби", – закликав голова ОДА.

Прес-служба ДСНС також повідомляє: триває пожежа у зоні відчуження. До гасіння пожеж залучено 903 особи та 151 одиниць техніки.

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха та с.Крива Гора)... Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає", – запевнили у ДСНС..

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Станом на вечір суботи метеорологічні пристрої ідентифікують Київ як найбільш забруднений мегаполіс світу.