У Південно-Західній Європі вирують лісові пожежі.

Але й від самої спеки в Європі загинуло понад 1000 осіб.

 

   

На тлі аномально високої температури в Південно-Західній Європі вирують лісові пожежі. Вже їхня друга хвиля за останні кілька тижнів зачепила Францію, Грецію, Португалію та Іспанію. Як повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, вигоріли десятки квадратних кілометрів землі, тисячі мешканців та туристів були змушені залишити місця проживання та відпочинку. Загинули кілька співробітників служб порятунку.

 

Від самої спеки в Іспанії та Португалії вже померло понад тисячу осіб. У неділю, 17 липня, в Мадриді температура піднімалася до 39 градусів за Цельсієм. Рекордний показник 43,3 градуса був зафіксований у Дон-Беніто на сході країни.

 

Як передала каталонська газета La Vanguardia, в Іспанії на 16 липня померло щонайменше 360 людей. З них 22 особи померли в провінції Мадрид, причому 60-річний прибиральник – просто під час роботи. Ще один 50-річний чоловік помер на вулиці в Торрехон де Ардос, неподалік столиці, від теплового удару.

 

Температурний рекорд (47 градусів за Цельсієм) був зареєстрований у португальському Піньяні 14 липня, за даними Португальського інституту моря та атмосфери – національного метеорологічного агентства країни.

 

«Є побоювання, що спека зберігатиметься протягом тривалого періоду часу (20 днів і більше) у багатьох районах – від Португалії до центральної Франції та областей на південному сході Європи. Спека може тривати до кінця липня і продовжитись у серпні», – припустив старший метеоролог американської служби прогнозів AccuWeather Тайлер Ройс (Tyler Royce). За його словами, йдеться про низку територій в Угорщині, на сході Хорватії, Боснії та Герцеговини, у Сербії, на півдні Румунії та півночі Болгарії.

 

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), під час аномальної спеки, яка очікується цього тижня, позначка 40 градусів може бути досягнута й у ФРН. Пік очікується 19 липня. У багатьох районах країни температура повітря підніметься приблизно до 35 градусів, на південному заході та заході – до 39, а можливо і до 40 градусів, прогнозують метеорологи.

 

Навіть у Великій Британії національна метеорологічна служба опублікувала перше червоне попередження про «надзвичайну спеку» для деяких частин Англії на понеділок і вівторок. На території між Лондоном та Манчестером очікується температура до 40 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд у 38,7 градуса був зафіксований у Кембриджі 2019 року.

18.07.2022

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