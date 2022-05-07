У Росії бушують лісові пожежі.

Лише в Красноярському краї через пожежі загинуло семеро людей

 

 

У 77 з 85 російських регіонів палахкотять лісові пожежі, у 46 з них влада РФ запровадила особливий протипожежний режим. Найскладніша ситуація спостерігається у Красноярському краї. Про це у суботу, сьомого травня, повідомив інформаційний портал Meduza.

 

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, щонайменше семеро людей загинули і 17 тримали важкі опіки внаслідок пожеж, що охопили населені пункти в Красноярському краї.

 

Вогнем знищено понад дві сотні будівель у більш ніж 16 населених пунктах. Згоріли кілька тартаків та  та дитячий садок. Гасіння пожеж ускладнюється погодними умовами – сильний вітер прискорює поширення вогню та перешкоджає його локалізації.

 

Як повідомляється в місцевих пабліках соцмереж міста Омська, вогонь охопив десятки будинків у місті. Декотрі з них вже повністю згоріли. Так, повністю вигоріла вулиця Красноармєйская, майже повністю знищені вулиці Первомайская, Восточная та Чкалова.

 

Наразі в гасінні пожеж задіяно 5017 осіб, 1146 одиниць техніки, 17 повітряних суден. Ще 58 повітряних суден проводять моніторинг ситуації.

 

Російські екологи вважають, що лісові пожежі провокує безсистемна вирубка лісів. Через це пересихають болота, зникають дрібні річки та струмки. Ще однією причиною лісових пожеж є недбалість і легковажність місцевих мешканців, які часто палять траву та провокують лісові пожежі.

07.05.2022

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