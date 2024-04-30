У Бурятії бушують лісові пожежі.

Мешканців Улан-Уде евакуйовують, бо вогонь уже досягнув меж міста.

Мешканців столиці Бурятії міста Улан-Уде евакуйовують у зв'язку з лісовими пожежами. У вівторок, 30 квітня, вогонь перекинувся на приватний сектор, розташований у межах міста.

Мер Улан-Уде Ігор Шутенков оголосив, що влада екстрено розгортає пункти тимчасового розміщення для евакуйованих.

Як повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на статус у Telegram-каналі МНС Росії. Площа пожежі в Бурятії досягла десяти тисяч квадратних метрів.

«На даний момент згоріло на Східному (район Улан-Уде) 21 будівля, дачні будинки та надвірні споруди. Постраждалих поки що немає»,— написав голова Бурятії Олексій Циденов у своєму Telegram-каналі.

За його словами лише в Улан-Уде та передмісті активними залишаються п'ять пожеж. У МНС республіки повідомили, що гасіння ускладнюється сильним вітром.

Сильні лісові пожежі бушують у Бурятії з початку квітня, їхньою причиною влада називає безвітряну та суху погоду. За офіційними даними, вогонь вже знищив понад 140 гектарів території. Лише за останню добу в Бурятії виявлено вісім нових вогнищ займання.