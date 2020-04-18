Німеччині вдалося взяти під контроль пандемію коронавірусу.

Німецькі лікарні поступово переходять на штатний режим роботи.

Лотар Вілєр

Президент Інституту Роберта Коха в Берліні Лотар Вілєр (Lothar Wieler) на пресконференції наголосив на успіхах Німеччини в боротьбі з коронавірусом. Зокрема, за його словами, коефіцієнт інфікованості впав до 0,7 (тобто один хворий заражує 0,7 уявної особи). Про це повідомило видання Welt.

Також і міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) підбив позитивні проміжні підсумки боротьби з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2. Коментуючи запроваджені урядом карантинні заходи, Шпан зазначив: «Тепер ми можемо впевнено сказати, що вони були успішними. За даними на сьогодні, епідемія під контролем. Зокрема експоненціальне зростання захворюваності ми зменшили до лінійного».

За словами міністра, швидкість поширення вірусу відчутно знизилася. При цьому з 12 квітня щодня одужує більше людей, ніж інфікується. «Система охорони здоров'я ФРН за весь цей час не була перевантаженою», – запевнив він.

Міністр повідомив, що завдяки успіхам у боротьбі з епідемією вже з травня лікарні почнуть повертатися до нормального режиму роботи, відтерміновані через коронавірус хірургічні операції будуть виконані. Водночас від 25 до 30 відсотків ліжок у відділеннях реанімації будуть на першому етапі, як і раніше, зарезервовані для пацієнтів з коронавірусом. За словами Шпана, на даний момент вільні щонайменше 10 тисяч ліжок у палатах інтенсивної терапії.