Галицькі хроніки COVID-19: 17 квітня.

 

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 983 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 83 нові випадки: 20 – у Тернопільській області, 26 – в Івано-Франківській та 37 – у Львівській.

 

Епіцентром епідемії на Тернопільщині залишається Монастириський район. У ньому COVID-19 виявили вже у 160 осіб. Щодо двох інших областей, то тут і надалі "лідерами" є міста Івано-Франківськ і Львів - 110 і 122 випадки відповідно. Таким чином фіксується збільшення хворих цього тижня в 1,8 разу проти у 2,6 разу минулого тижня. Смертність – 4,8%. Впродовж минулої доби один летальний випадок на Львівщині та 3 – на Івано-Франківщині. Загалом за час епідемії в Галичині померло 47 хворих, інфікованих коронавірусом: 8 – зі Львівської, 5 – з Тернопільської та 34 – з Івано-Франківської областей.

 

Водночас у трьох областях уже одужали 62 людини: 27 – на Франківщині, 25 – на Тернопільщині й 11 – на Львівщині.

 

У лікарнях, що приймають інфікованих covid-19, наразі перевантаження немає, не бракує й апаратів для штучного вентилювання легень. До прикладу, у Львівській обласній інфекційній лікарні, яка здатна одночасно прийняти 300 хворих, станом на нинішній ранок перебувало 94 пацієнти з підтвердженим діагнозом, з яких підключення до ШВЛ не потребує ніхто. Решта інфікованих Львівської області перебувають на амбулаторному лікуванні, оскільки переносять covid-19 у легкій формі. 

 

 

 

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 квітня (09:30): 353 випадки, 20 нових

м. Тернопіль – 5 осіб

Борщівський район – 1 особа

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 8 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 квітня (09:30): 203 випадки, 37 нових

м. Львів - 27 осіб

Пустомитівський район - 4 особи

Жовківський район - 3 особи

Яворівський район - 2 особи

Старосамбірський район - 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 квітня (09:30): 427 випадків, 26 нових

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа 

Косівський район – 2 особи

Городенківський район – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

м. Івано-Франківськ – 9 осіб

м. Бурштин – 1 особа

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням

 

 

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