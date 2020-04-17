У Ліхтенштайні поширення корнавірусу контролюватимуть за допомогою біобраслетів.

Наразі браслет отримає кожен двадцятий ліхтенштайнець.

У невеличкому князівстві Ліхтенштайн розпочинається своєрідне дослідження поширення коронавірусної інфекції. Воно полягатиме в масовому носінні біобраслетів на кшталт тих, які в країні видають вагітним жінкам, аби пильнувати за їхнім станом здоров’я. Про це повідомив телеканал ORF.

Браслети сигналізуватимуть про появу у їхніх власників симптомів коронавіруса. Вони вимірюють температуру тіла, пульс, частоту дихання тощо. Інформація з браслетів передаватиметься до лабораторії. У разі виявлення симптомів власник браслета і його контактні особи зможуть пройти тест на COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Ліхтенштайну Мауро Педрацціні (Mauro Pedrazzini), це дослідження профінансували княжий дім, уряд країни та швейцарський фонд HANELA. «Це те що потребуємо ми та уряди інших країн – систему раннього попередження, аби дати раду з цією кризою», – наголосив він.

Наразі біобраслет отримає кожен двадцятий ліхтенштайнець. До осені ж князівство має намір забезпечити такими браслетами кожного свого підданого.

Станом на п’ятницю, 17 квітня, у Ліхтенштайні зафіксовано 79 випадків зараження коронавірусом. Загалом же в князівстві мешкає приблизно 40 тисяч осіб.