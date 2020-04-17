Єрусалим передасть Благодатний вогонь Московському патріархату.

Українська Церква може не отримати благодатного вогню цього року через обмеження, накладені пандемією коронавірусу. Завдяки особливим стосункам із Єрусалимом вогонь може дістати лише УПЦ МП.

"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу, – сказав предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода". – В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", – сказав очільник ПЦУ.

З його слів, Церква отримувала пропозиції винайняти чартер.

"Але я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено Благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх Церков, бо ми, збираючись, спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти Благодатний вогонь для всіх Церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році", – заявив Епіфаній.

Напередодні посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі цього року відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Водночас, як повідомила у п'ятницю пресслужба ізраїльської амбасади, дипломати прийняли від представників УПЦ Московського патріархату лампадку для транспортування Благодатного вогню в Україну.

Нагадаємо, Єрусалимська Православна Церква вбачає УПЦ МП своєю посестрою в Україні й виступає противником визнання автокефалії Православної Церкви України.

Минулого року УПЦ МП звинувачувала ПЦУ в тому, що представники Епіфанія прибули в пасхальний Єрусалим усупереч належним формальностям і отримали Благодатний вогонь без належного благословення.