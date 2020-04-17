Бойовики видали Україні співробітника "МВС ДНР".

Бойовики передали Україні колишнього співробітника охоронної організації “МВД ДНР” Володимира Карася під час обміну 16 квітня.

У списках він зазначений як “правоохоронець”; 29 червня 1968 року народження.

Видання "Новинарня" звертає увагу на те, що Володимир Карась фігурує в базі “Миротворця”. Карась був у званні “прапорщика” на посаді помічника оперуповноваженого у Докучаєвському міському відділі організації “МВД ДНР”.

Ім’я чоловіка також знайшли в зарплатній відомості “МВД ДНР” станом на жовтень 2014 року.

На сайті так званого “верховного суду “ДНР” можна знайти інформацію датовану 6 листопада 2017 року про те, що Карася засудили на 14 років тюрми.

Бойовики звинуватили чоловіка в тому, що, разом з військовими батальйонів “Азов” та “Айдар” він начебто катував полонених бойовиків.

Згідно з версією “сторони обвинувачення”, події, за які засудили Карася, відбувалися на початку серпня 2014 року.

“Спільно з військовослужбовцями ЗСУ, батальйонів “Азов” і “Айдар” кілька днів брав участь в катуванні затриманих “ополченців”: їх били ногами і прикладами автоматів по голові і тулубу, наносили удари молотком по пальцях рук, заганяли швейні голки під нігті, виривали нігті, катували електричним струмом і за допомогою протигаза”, – йдеться в обвинуваченні “ДНР”.

Напередодні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що Україна не диференціює громадян, котрих звільняє із полону, і це є ознакою сильної держави.

"Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату «всіх на всіх». Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян", – заявив Андрій Єрмак.

Рідні українських полонених, яких незаконно утримують бойовики в ОРДЛО, записали звернення до Президента, у котрому вимагають зустрічі для обговорення принципів формування обмінних списків. Вони звертають увагу на те, що їхні близькі і вкотре не потрапили до списку, натомість із полону звільняються зокрема й люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі.

“Це відео записуємо як крик душі. Всі ми родичі полонених, які, незважаючи на обіцянки влади, досі не потрапили в черговий обмін і протягом довгих років перебувають в полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки на обмін потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донбасі”, – каже Тетяна Матюшенко, дружина підприємця з міста Кальміуське (Комсомольськ) Валерія Матюшенка, якого бойовики схопили в липні 2017 року, піддавали тортурами і “засудили” до 10 років ув’язнення.

Серед учасників звернення – рідні полонених Станіслава Боранова, Олени Пех, Григорія Сінченка, Олени Федорук, Євген Ставцев, військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталія Чміля, 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ – Ігоря Мирончука, 53-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ – Юрія Гордійчука.