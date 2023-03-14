У Львові відкрили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні, 14 березня, у Львові презентували відкриття штабу, який координуватиме роботу з питань поводження військовополоненими у Західному регіоні. Штаб є міжвідомчим органом, до роботи якого залучаються і Міністерство оборони, і місцева влада. Як зазначають організатори, роботу проводитимуть з родинами українських військовополонених чи зниклих безвісти для швидкого повернення захисників додому та розв'язання бюрократичних питань. Офіційно свою роботу Штаб розпочне з 15 березня.

"Звертатися у до нас можуть мешканці шести областей – Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Волинська і Закарпатська. Для цього й працює зараз велика команда, представлені всі військові підрозділи, силові структури, поліція. Для того, щоб оперативно відповідати на ті виклики, які є в родин військовополонених. Крім теми найціннішого – повернення рідних з полону, є багато технічних нюансів з документами, довідками й т.д. Для розв'язання бюрократичних питань ми й тут є. Наша гаряча лінія – 0 800 300 541. Телефонувати можна з 9 до 17 год у будні дні", – коментує керівниця Координаційного штабу Анна Кузюта.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що цей штаб, як і інші регіональні, буде виконувати такі ж функції, як і Центральний штаб. Він також додав, що родичам українським військовополоненим у жодному разі не варто звертатися в установи чи на ресурси ворога.

"Насамперед звертатися треба до офіційних установ нашої держави. Для цього й готувалися наші регіональні центри. Вам буде тут надана уся необхідна інформація та розроблена дорожня карта. Координаційні штаби є єдиним уповноваженим органом щодо роботи у питаннях військовополонених", - сказав Андрій Юсов.

Раніше у Львові запрацював Офіс підтримки родин військовослужбовців. Як зазначає Анна Кузюта, під час роботи в Офісі у багатьох випадках працівники відчували свою безпорадність, бо вирішити соціальні чи побутові проблеми родини було недостатньо. Саме тому, зі слів Анни, логічним стала взаємодія з Регіональними центрами з питань поводження з військовополоненими та створення такого Штабу у Львові.