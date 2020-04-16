Галицькі хроніки COVID-19: 16 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 900 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 105 нових випадків: 46 – у Тернопільській області, 45 – в Івано-Франківській та 14 – у Львівській.
На Тернопіллі найбільше хворих – 160 – у Монастириському районі. На Львівщині й Івано-Франківщині епіцентрами є міста: у Львові зафіксовано 122 випадки, а в Івано-Франківську – 101 випадок.
Упродовж минулого тижня захворюваність на covid-19 в Галичині збільшилася вдвічі (попереднього тижня – у 2,3 разу), а летальність становить 4,7%.
Упродовж минулої доби один летальний випадок зафіксували на Львівщині та 4 – на Івано-Франківщині. Загалом за час епідемії в Галичині померло 43 хворих, інфікованих коронавірусом: 7 – зі Львівської, 5 – з Тернопільської та 31 – з Івано-Франківської областей.
Водночас у трьох областях уже одужали 42 людини: по 18 – на Франківщині та Тернопільщині, а також 6 – на Львівщині.
Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:30): 333 випадки, 46 нових
м. Тернопіль – 8 осіб
Борщівський район – 4 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Монастириський район – 6 осіб
Шумський район – 22 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:30): 166 випадків, 14 нових
м. Львів – 9 осіб
Пустомитівський район – 3 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:30): 401 випадок, 45 нових
м. Івано-Франківськ – 11 осіб
Долинський район – 3 особи
м. Калуш – 2 особи
Рожнятівський район – 2 особи
м. Бурштин – 1 особа
Галицький район – 2 особи
Богородчанський район – 1 особа
Тисменицький район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Городенківський район – 2 особи
м. Коломия – 3 особи
Коломийський район – 2 особи
Косівський район – 6 осіб
Верховинський район – 1 особа
Надвірнянський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Статистику за попередній період (до 16 квітня) читайте за цим посиланням.
16.04.2020