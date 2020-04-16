Галицькі хроніки COVID-19: 16 квітня.



Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 900 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 105 нових випадків: 46 – у Тернопільській області, 45 – в Івано-Франківській та 14 – у Львівській.

На Тернопіллі найбільше хворих – 160 – у Монастириському районі. На Львівщині й Івано-Франківщині епіцентрами є міста: у Львові зафіксовано 122 випадки, а в Івано-Франківську – 101 випадок.

Упродовж минулого тижня захворюваність на covid-19 в Галичині збільшилася вдвічі (попереднього тижня – у 2,3 разу), а летальність становить 4,7%.

Упродовж минулої доби один летальний випадок зафіксували на Львівщині та 4 – на Івано-Франківщині. Загалом за час епідемії в Галичині померло 43 хворих, інфікованих коронавірусом: 7 – зі Львівської, 5 – з Тернопільської та 31 – з Івано-Франківської областей.

Водночас у трьох областях уже одужали 42 людини: по 18 – на Франківщині та Тернопільщині, а також 6 – на Львівщині.

Z публікує інформацію про те, наскільки швидко поширюється вірус у Галичині, звідки саме пацієнти в кожній області та як вони могли захворіти. Усі дані – з офіційних джерел, проте вони постійно й динамічно змінюються. Ми будемо стежити за змінами й оновлювати інформацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:30): 333 випадки, 46 нових

м. Тернопіль – 8 осіб

Борщівський район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Монастириський район – 6 осіб

Шумський район – 22 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:30): 166 випадків, 14 нових

м. Львів – 9 осіб

Пустомитівський район – 3 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа





ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:30): 401 випадок, 45 нових

м. Івано-Франківськ – 11 осіб

Долинський район – 3 особи

м. Калуш – 2 особи

Рожнятівський район – 2 особи

м. Бурштин – 1 особа

Галицький район – 2 особи

Богородчанський район – 1 особа

Тисменицький район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа

Городенківський район – 2 особи

м. Коломия – 3 особи

Коломийський район – 2 особи

Косівський район – 6 осіб

Верховинський район – 1 особа

Надвірнянський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Статистику за попередній період (до 16 квітня) читайте за цим посиланням.