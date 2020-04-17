ВНП Китаю зазнав рекордного падіння.

Такого ще не було з часів «культурної революції» Мао Цзедуна.

Коронавірус спричинив глибоку кризу в Китаї. Друга за потужністю господарка світу переживає найсерйозніше в сучасній історії падіння. Це засвідчила попередня оцінка наслідків глобальної пандемії Covid-19, проведена китайським урядом – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

У першому кварталі 2020 року ВВП Китаю впав на 6,8 відсотка в річному обчисленні, повідомило в п'ятницю, 17 квітня, Державне статистичне управління КНР. Китай не знав такого економічного падіння з часів руїни і репресій «культурної революції» Мао Цзедуна. Після початку реформ у 80-х роках економіка країни зростала темпами до 15% на рік.

До рекордного падіння ВВП призвело закриття виробництв, торгівельних підприємств та припинення туризму внаслідок боротьби з епідемією коронавіруса. Експерти передбачають, що період відновлення економіки буде доволі тривалим. «Я не думаю, що ми побачимо реальне відновлення до четвертого кварталу або навіть до кінця року», – заявив економіст Чжу Чженьсінь з Фінансового інституту Руші в Пекіні.

Експерти прогнозують, що економічний спад в Китаї позначиться на кожному мешканцеві планети. Адже нині частка Китаю в глобальній економіці становить 17 відсотків.