У Львові від коронавірусу помер 66-річний чоловік.


Сьогодні в реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні помер 66-річний чоловік з Яворівського району. В нього був підтверджений діагноз інфікування коронавірусом. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник.

 

 

Це вже восьма смерть від коронавірусу на Львівщині і друга за останню добу: сьогодні вночі в цій самій лікарні померла хвора з підтвердженим діагнозом COVID-19 – жінка 52 років.

 

Як розповів Ігор Берник, за вчора за результатами 64 ПЛР-досліджень хворих із підозрою на COVID-19 – 14 позитивних (Львів, Жовківський і Пустомитівський райони). Упродовж минулої доби до приймального відділення лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися 44 особи, з них п’ятьох шпиталізували.

 

У медичному закладі нині перебуває 91 пацієнт, із них 45 – із підтвердженим діагнозом Covid-19. Серед тих, у кого підтвердили хворобу, – 10 медпрацівників зі Львова, Рудна, Винників, Стрия, Червонограда, Жовківського, Городоцького, Кам’янка-Бузького, Перемишлянського, Пустомитівського, Яворівського та Старосамбірського районів.

 

Із усіх хворих четверо перебувають у реанімації, з них двоє – із підтвердженим Covid-19. Двох пацієнтів під’єднано до апаратів штучної вентиляції легень.

 

 

Нагадаємо, на сьогодні у Львові та на Львівщині підтверджено 166 випадків інфікування коронавірусом. Шість пацієнтів одужали.

16.04.2020

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