Політичним лідерам Ізраїлю не вдалося сформувати уряд до означеного дедлайну.

Країну, найімовірніше, очікують четверті поспіль дострокові вибори.

 

 

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, котрий очолює партію «Лікуд», і спікер Кнесету Бені Ґанц – голова партії «Кахоль-Лаван», знову не змогли домовитися про створення уряду. Вони змарнували додатковий термін – 48 годин, який президент країни Реувен Рівлін відвів їм на перемовини. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Зазначений дедлайн минув о 00:00 в ніч на четвер, 16 квітня.

 

Головні суперечності між сторонами полягають в питаннях ротації на посаді прем'єр-міністра і формування судової системи, зокрема комісії з призначення суддів. Один з анонімних представників «Кахоль-Лаван» повідомив 9 канал, що Біньямін Нетаньягу не бажає укладати коаліційної угоди, аби не допустити Ґанца до крісла прем'єр-міністра на умовах ротації. Своєю чергою «Кахоль-Лаван» не бажає  надавати «Лікуду» політичних гарантій щодо судового імунітету Нетаньягу, якщо Верховний суд не дозволить підозрюваному в скоєнні злочинів політику обіймати посаду голови уряду. Бені Ґанц, за словами джерела каналу, заявив, що пішов на перемовини про створення уряду не для того, щоб конфліктувати з Верховним судом, а для забезпечення примату демократії в країні.

 

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусу судовий процес за звинуваченням Нетаньягу в корупції, який мав початися в середині березня, був перенесений на 24 травня.

 

Президент Рівлін заявив напередодні, що в разі, якщо Ґанц і Нетаньягу не домовляться, він передасть мандат на формування кабінету міністрів парламенту. Протягом трьох тижнів Кнесет матиме можливість рекомендувати президентові кандидата. Для цього претендент повинен набрати більшість голосів депутатів – щонайменше 61 зі 120. Кандидат у прем’єри, своєю чергою, отримає два тижні на формування уряду.

 

Якщо за цей час уряд створити не вдасться, то Кнесет буде розпущено, й Ізраїль через 90 днів муситиме провести чергові дострокові вибори, які стануть вже четвертими з квітня 2019 року.

16.04.2020

До теми

Ось нарешті я й помер!
Олександр Фільц-Павенцький
Збагнути позаземський світ взагалі неможливо у таких мисленних категоріях, як істинне чи хибне, бо тут нема – просто нема – ні причини, ні наслідку
14.04.20 | | Дискурси
Симптоматичне лікування
Віктор БОРЩЕВСЬКИЙ
Кожна з країн шукає власні рецепти боротьби як з самим covid-19, так і з його економічними наслідками. Методик лікування від соціальної та політичної кризи гостро бракує
14.04.20 | | Україна
Нова карта ґрунтових вод
Актуальна карта демонструє вміст води – від верхніх шарів ґрунту до рівня підземних вод.
13.04.20 | | Наука
Після катастрофи
Андрій Бондар
В усі часи існує інтелектуальна незгодна з провідними наративами національної правоти, здатна на раціональну самотність до кінця
13.04.20 | | Дискурси
Посидь тут
Єва Райська
«А я зараз повернусь». Знаючи, що оте повернення є головним чином неминучим зникненням. Розчиненням у власній формі
12.04.20 | | Дискурси
Чи стаємо ми розумнішими?
Загалом з року в рік люди проходять тести на інтелект з усе вищими результатами. Чи можливо досягнути вершини у такому інтелектуальному розвитку?
11.04.20 | | Наука
Україна, якої немає
Богдан Пастух
Після тягучих часів пострадянської імітації мистецтва ми нарешті стаємо свідками, коли те, що покоїлося на закритих маргінесах української культури, стало враз запотребуваним через свої мистецькі сумління та чесність. Ідеться про родину Лободів.
11.04.20 | | Штука
«З журбою радість обнялась...»
Роман Лехнюк
Чому новий український серіал «Спіймати Кайдаша» є вкрай важливим і актуальним та на які українські «мозолі» він натискає. Увага! Текст розкриває окремі деталі сюжету.
11.04.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.