Політичним лідерам Ізраїлю не вдалося сформувати уряд до означеного дедлайну.

Країну, найімовірніше, очікують четверті поспіль дострокові вибори.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, котрий очолює партію «Лікуд», і спікер Кнесету Бені Ґанц – голова партії «Кахоль-Лаван», знову не змогли домовитися про створення уряду. Вони змарнували додатковий термін – 48 годин, який президент країни Реувен Рівлін відвів їм на перемовини. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Зазначений дедлайн минув о 00:00 в ніч на четвер, 16 квітня.

Головні суперечності між сторонами полягають в питаннях ротації на посаді прем'єр-міністра і формування судової системи, зокрема комісії з призначення суддів. Один з анонімних представників «Кахоль-Лаван» повідомив 9 канал, що Біньямін Нетаньягу не бажає укладати коаліційної угоди, аби не допустити Ґанца до крісла прем'єр-міністра на умовах ротації. Своєю чергою «Кахоль-Лаван» не бажає надавати «Лікуду» політичних гарантій щодо судового імунітету Нетаньягу, якщо Верховний суд не дозволить підозрюваному в скоєнні злочинів політику обіймати посаду голови уряду. Бені Ґанц, за словами джерела каналу, заявив, що пішов на перемовини про створення уряду не для того, щоб конфліктувати з Верховним судом, а для забезпечення примату демократії в країні.

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусу судовий процес за звинуваченням Нетаньягу в корупції, який мав початися в середині березня, був перенесений на 24 травня.

Президент Рівлін заявив напередодні, що в разі, якщо Ґанц і Нетаньягу не домовляться, він передасть мандат на формування кабінету міністрів парламенту. Протягом трьох тижнів Кнесет матиме можливість рекомендувати президентові кандидата. Для цього претендент повинен набрати більшість голосів депутатів – щонайменше 61 зі 120. Кандидат у прем’єри, своєю чергою, отримає два тижні на формування уряду.

Якщо за цей час уряд створити не вдасться, то Кнесет буде розпущено, й Ізраїль через 90 днів муситиме провести чергові дострокові вибори, які стануть вже четвертими з квітня 2019 року.