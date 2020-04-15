У Львові внаслідок вибуху загинув чоловік.

Сьогодні близько 6-ї години на вул. Котляревського у Львові, неподалік 5-ї міської лікарні, стався вибух. На місці події виявили понівечене тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Як повідомили в поліції Львівської області, повідомлення про вибух вони отримали близько 16:00 на оперативну лінію 102.

Правоохоронці також встановили особу загиблого — ним виявився 43-річний львів’янин. За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

facebook.com/MVS.LVIV

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Вони з’ясовують обставини події та походження боєприпасу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.