На коронавірус захворіли 14 медпрацівників калуського пологового.

14 медпрацівників пологового будинку Калуша – троє акушерів-гінекологів, анестезіолог і 10 медсестер – захворіли на коронавірус. Про це сьогодні розповіла на онлайн-брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації в.о. директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ірина Ковельська, – передає «Галка».

Фото: firtka.if.ua

Відучора роботу пологового будинку Калуської ЦРЛ призупинено до стабілізації ситуації – повідомили в Калуській міській раді. Вагітних і хворих із гінекологічною патологією госпіталізовуватимуть до обласного перинатального центру.

За інформацією, отриманою від медичних закладів Калуської громади та району, на 09:00 сьогодні, 15 квітня, на території міста й сіл району зафіксовано 58 випадків коронавірусної інфекції. З них три – летальні.

На Івано-Франківщині COVID-19 підтвердили у 53 медичних працівників, – пише «Курс». Загалом в області зафіксовано 356 випадків коронавірусної інфекції. Від хвороби померло 27 людей.