Коронавірус виявили у Новинського, основного спонсора УПЦ МП.

 

Тестування народного депутата Вадима Новинського ("Опозиційна платформа – За життя") дало позитивний результат на коронавірусну хворобу. Новинський є основним грошовим благодійником УПЦ МП. Він брав участь у спільних заходах із настоятелем Києво-Печерської лаври Павлом перед спалахом COVID-19 у святині, а днями зустрічався з митрополитом Онуфрієм.

 

 

Новинський розповів на своїй сторінці у Facebook, що він проходив аналіз після підтвердження коронавірусу в контактних осіб.

 

"Згідно з вимогами МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", – поінформував нардеп.

 

Наразі Новинський чекає підтвердження діагнозу після повторного тестування. За порадою перебуває у стаціонарі під наглядом медиків.

 

"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми", – поінформував нардеп.

 

Згідно з інформацією видання "Релігійна правда", Вадим Новинський брав участь у спільних заходах із митрополитом Павлом за кілька днів перед виявленням спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Відразу після цього Новинський пройшов експрес-тест – той показав негативний результат.

 

 

У вівторок, 14 квітня, Вадим Новинський передав предстоятелю УПЦ МП Онуфрію 850 тисяч медичних масок. Планувалося, що їх використовуватимуть віряни на великодніх літургіях – від публічності котрих УПЦ МП не відмовилася.

 

"Всі ці маски ми передамо в наші єпархії, і вони будуть передавати їх людям, які потребують сьогодні такої допомоги для боротьби з хворобою. Нехай Господь дає вам сили, благословляю вас", – прокоментував Онуфрій, згідно з повідомленням інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

 

УПЦ МП відкинула ідею закликати вірних залишитися на Великдень по домівках, як це раніше зробили Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України. Митрополит Онуфрій у зверненні до вірян сказав, що Церква звершуватиме літургії на Пасху і прийме парафіян ззовні храмів.

 

15.04.2020

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