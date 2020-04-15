Коронавірус виявили у Новинського, основного спонсора УПЦ МП.

Тестування народного депутата Вадима Новинського ("Опозиційна платформа – За життя") дало позитивний результат на коронавірусну хворобу. Новинський є основним грошовим благодійником УПЦ МП. Він брав участь у спільних заходах із настоятелем Києво-Печерської лаври Павлом перед спалахом COVID-19 у святині, а днями зустрічався з митрополитом Онуфрієм.

Новинський розповів на своїй сторінці у Facebook, що він проходив аналіз після підтвердження коронавірусу в контактних осіб.

"Згідно з вимогами МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", – поінформував нардеп.

Наразі Новинський чекає підтвердження діагнозу після повторного тестування. За порадою перебуває у стаціонарі під наглядом медиків.

"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми", – поінформував нардеп.

Згідно з інформацією видання "Релігійна правда", Вадим Новинський брав участь у спільних заходах із митрополитом Павлом за кілька днів перед виявленням спалаху коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Відразу після цього Новинський пройшов експрес-тест – той показав негативний результат.

У вівторок, 14 квітня, Вадим Новинський передав предстоятелю УПЦ МП Онуфрію 850 тисяч медичних масок. Планувалося, що їх використовуватимуть віряни на великодніх літургіях – від публічності котрих УПЦ МП не відмовилася.

"Всі ці маски ми передамо в наші єпархії, і вони будуть передавати їх людям, які потребують сьогодні такої допомоги для боротьби з хворобою. Нехай Господь дає вам сили, благословляю вас", – прокоментував Онуфрій, згідно з повідомленням інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

УПЦ МП відкинула ідею закликати вірних залишитися на Великдень по домівках, як це раніше зробили Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України. Митрополит Онуфрій у зверненні до вірян сказав, що Церква звершуватиме літургії на Пасху і прийме парафіян ззовні храмів.