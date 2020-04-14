УПЦ МП запросила вірян до літургії на Пасху.

 

Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій заявив, що Церква звершуватиме літургії на Великдень і прийме вірян ззовні храмів. Московський патріархат відмовився закликати своїх вірних залишатися у домівках, як це раніше зробили Українська Греко-Католицька Церква та Православна Церква України.

 

 

"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися", – повідомив митрополит Онуфрій у зверненні, поширеному на офіційній сторінці УПЦ МП.

 

Онуфрій дав зрозуміти, що Церква поставиться з розумінням до груп вірян, котрі не потрафлять прийти на службу. "Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню", – запевнив він.

 

"Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", – поінформував він.

 

Минулого тижня Священний синод ПЦУ затвердив рекомендації для проходження Великодніх свят, закликавши архієреїв і духовенство просити всіх мирян залишатися вдома та долучатися до молитви через засоби трансляції. Єпископат під проводом митрополита Епіфанія дозволив дистанційне освячення лози та пасок. 

 

Іще раніше Українська Греко-Католицька Церква оголосила свої рекомендації щодо проходження Вербної неділі, Страсного тижня та Великодня, закликавши до онлайн-участі в богослужіннях, а також благословивши вірних на дистанційне освячення лози та пасхального кошика. Глава УГКЦ Святослав також озвучив церковні диспензи на сповідь і причастя.

 

Нагадаємо, у центральному храмі УПЦ МП – Києво-Печерській лаврі – виявлено спалах коронавірусної хвороби через запізніле виконання карантинних вимог. Згідно з інформацією Київської міської адміністрації, занедужало понад 90 монахів, зокрема і настоятель Лаври Павло; двоє монахів померли з пневмонією.

 

14.04.2020

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