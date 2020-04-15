Росіяни закликають італійців подякувати Росії та Путіну і пропонують за це 200 євро.

 

Винагороду пропонують за опубліковану в інтернеті подяку.

 

 

Росіяни розсилають через месенджер Whatsapp своїм знайомим італійцям повідомлення з пропозицією записати відео з подякою Росії та особисто Володимирові Путіну за гуманітарну допомогу. Причому дякувати не задарма: за опубліковане в соцмережі відео з такою подякою їм готові заплатити 200 євро. Про це повідомило італійське видання La Repubblica.

 

Нестандартне прохання, за словами авторів постів, походить нібито від певного російського ЗМІ, яке здійснює журналістський проєкт, пов'язаний з пандемією Covid-19. «Їм потрібні 15 італійців, котрі скажуть щось добре про російську гуманітарну допомогу. Це може бути відео або пост із фотографіями, але за відео вони платять 200 євро, за пост дають менше», – наводить видання текст повідомлення, яке отримав один із мешканців країни. Відео з похвалою російській владі пропонують розмістити в Twitter, Facebook або Instagram.

 

Журналісти La Repubblica знайшли дівчину, котра опублікувала в TikTok короткий ролик із подяками за російську гуманітарну допомогу. Вона розповіла, що зняти таке відео її попросив друг. «Він сказав мені, що вони платять йому, і що він поверне мені 20 євро за кліп», – розповіла дівчинка.

 

У посольстві Росії в Римі стверджують, що нічого не знають про пропозиції італійцям знімати відео за гроші. Російські дипломати запевняють, що їм «не потрібне визнання в такій формі». Вони додали, що вважають ці дії «провокацією зловмисників».

 

Як вже писало наше видання, російська допомога Італії виявилася пшиком. 80% російських поставок до Італії для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції, за визнанням представників італійської влади, є непотрібними.

 

 

 

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