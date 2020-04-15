Від коронавірусу помер сільський голова Братківців, що біля Франківська.



Сьогодні в Івано-Франківську помер 51-річний сільський голова села Братківці Тисменицького району Тарас Володимирович Федорів. Про його смерть повідомив на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

«Сьогодні, 15 квітня, зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів – сільський голова Братківців Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік. Велике співчуття рідним та близьким померлого...» – написав Марцінків.

За його словами, Тарас Федорів був хворий на коронавірусну інфекцію та перебував на апараті штучної вентиляції легень, – інформує «Курс». Проте в чоловіка не витримало серце.

Марцінків нагадав, що Братківці перебувають у процесі приєднання до Івано-Франківської ОТГ, і висловив співчуття родині сільського голови. І заодно застеріг франківців від візитів у гості до друзів та родичів на Великдень, щоб такі гостювання не обернулися бідою.

Нагадаємо, на ранок сьогодні, 15 квітня, в Івано-Франківській області зафіксовано 356 випадків COVID-19, за останню добу – 24 нові.