Зеленський заявив, що очікуваний пік пандемії зісовується.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не допустила різкого стрибка захворюваності на коронавірус, натомість очікуваний пік припаде на 20-ті числа квітня. Раніше представники Міністерства охорони здоров'я говорили, що кульмінація настане 17 квітня.

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

"Крім цього, аналізуючи статистику захворілих в Україні, в останні дні можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося й завдяки свідомості громадян, які постійно дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", – заявив Президент.

Зеленський заявив, що перебіг пандемії в Україні залежатиме від суспільної поведінки в час Великодніх свят. "Від нашої поведінки на Пасху, від нашої дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину. Як я й казав раніше – ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше й традиційне літо. Тож давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома", – закликав він.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив у своєму інтерв'ю наприкінці минулого тижня, що пік пандемії очікується 17 квітня.

"Якщо ми будемо дотримуватися карантинних заходів, то так, [пік мине] на невисоких [показниках]. Очікується, що він буде 17 квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано", – сказав Ляшко.

У понеділок минулого тижня Володимир Зеленський передчасно повідомив про зменшення темпів поширення коронавірусу в Україні. Під час наради йому відрапортували про 68 нових випадків за добу (показник упав удвічі в порівнянні з попереднім днем) – Президент сприйняв це число як свідчення успішності політики з протидії пандемії, хоча насправді на статистику вплинуло сповільнення тестування у вихідні дні.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину, – коментував Зеленський. – Тому наші заходи були вчасними та правильними".

Не виключено, що українська влада у своїх розрахунках будує параболічну апроксимацію на підставі даних, котрі підбиваються від 4 квітня. Принаймні, саме така модель виводить пандемію на плато 17 квітня і передбачає пік приблизно 20-го: