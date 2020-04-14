Ціни на нафту відновили падіння.

Це сталося попри підписання угоди ОПЕК+ про рекордне скорочення денного видобутку нафти.

 

 

Ціни на нафту еталонних марок прискорили падіння на торгах у вівторок, 14 квітня, і знову наблизилися до багаторічних мінімумів. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE опустилася нижче за 30 доларів. Про це повідомило ділове вдання Business Day. Ф'ючерс на нафту WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав приблизно на 4 з половиною відсотки – до 21 долара 42 центів за барель.

 

Експерти відзначають, що одного тільки відновлення економічної активності в Китаї після спалаху коронавірусу буде недостатньо для усунення надлишку нафти на світовому ринку. «Для підтримки світового попиту буде потрібно щось більше», – пише Business Day.

 

Нагадаємо, що під самий Великдень держави, які входять в групу ОПЕК+, домовилися скоротити нафтовидобуток на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу – в травні і червні цього року. Згодом обмеження будуть послаблюватися.

 

В очікуванні цієї угоди ціни на нафту зростали цілий минулий тиждень. Але в понеділок, 13 квітня, ціни стабілізувалися й почали рух додолу. Аналітики ринку, після повідомлень про домовленості ОПЕК+, прогнозували, що будь-яке зростання котирувань виявиться недовгочасним, оскільки угода не дало інвесторам вагомих підстав для оптимізму.

14.04.2020

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