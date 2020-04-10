Православна Церква України дозволила дистанційне освячення лози та пасок.

Священний синод Православної Церкви України затвердив рекомендації для проходження свята Входу Господнього у Єрусалим (Вербної неділі), Страсної седмиці, Великодня та Великодньої седмиці. Єпископат ПЦУ дозволив дистанційне освячення лози та пасок. Водночас, передбачив можливість відвідувати храми для індивідуального спілкування зі священиками та "задоволення релігійних потреб".

Про це йдеться у повідоменні прес-служби ПЦУ.

Зокрема, синод закликав архієреїв і духовенство просити усіх мирян залишатися вдома та долучатися до молитви через засоби трансляції.

Звичайних спільних посвячень верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території – не проводити, щоби не допускати скупчення людей. У малих населених пунктах інформувати мирян щодо проведення освячення великодніх страв біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї, з дотриманням "соціальної дистанції".

Синод передбачив: у позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їхньому задоволенні; настоятелям парафій, керівникам монастирів забезпечити, там, де є можливість, протягом святкових днів, особливо в неділю 12 квітня, у суботу 18 квітня та в неділю 19 квітня, перебування у храмі одного чергового священнослужителя для індивідуального спілкування з парафіянами та задоволення їхніх релігійних потреб.

Архієреї ПЦУ звернули увагу на те, що, згідно з усталеною традицією, у виняткових обставинах передбачалося завчасне освячування великодніх страв (наприклад, для передачі військовикам, що перебувають на фронті). Відтак пропонують за домовленістю з відповідними закладами завчасне освячення великодніх страв у місцях їхнього виробництва та продажу з проханням, щоби під час придбання віруючі були письмово інформовані, що їхні страви вже освячені православним священнослужителем.

У випадку, якщо мирянам не вдалося отримати благословення верби і великодніх страв у жоден з перелічених способів (ані освятити в селі, ані придбати), їм дозволили в день свята в час після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити їх святою водою.

Синод також передбачив: проведення під час богослужінь Страсної седмиці та на Великдень передбачених уставом обходжень храму відповідно до місцевих обставин – або не здійснювати, або здійснювати обнесення Плащаниці в самому храмі, або здійснювати обхід навколо храму лише у складі тих, хто бере участь у богослужінні, з дотриманням "соціального дистанціювання".

Православна Церква України перенесла відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

ПЦУ закликала мирян подбати про те, щоби члени родин старшого віку у день свята мали вдома освячені великодні страви і через дотримання норм карантину не залишилися без традиційної святкової трапези.

Напередодні Українська Греко-Католицька Церква оголосила свої рекомендації щодо проходження Вербної неділі, Страсного тижня та Великодня, закликавши до онлайн-участі в богослужіннях, а також благословивши вірних на дистанційне освячення лози та пасхального кошика.

Глава УГКЦ Святослав також озвучив церковні диспензи на сповідь і причастя.