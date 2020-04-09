"Сповідатися лише в небезпеці смерті": диспенза від Великодного причастя в УГКЦ.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав оголосив церковні диспензи на сповіді і причастя на час вимушеного карантину, що припав на Великий піст і Великдень. Церква дозволить вірним приступити до обов'язкових перед Пасхою сповіді та причасті впродовж місяця після зняття обмежень. Кир Святослав закликав ставати до сповіді лише тим людям, котрі переживають небезпеку смерті.

Про це йдеться у спеціальному зверненні Блаженнішого Святослава, поширеному департаментом інформації УГКЦ.

"Аби духовно глибоко пережити цей час, але водночас подбати про здоров'я і життя своє та своїх ближніх, наша Церква на цей час ввела особливі дозволи, особливі диспензи", – звернувся предстоятель Церкви.

Насамперед, УГКЦ вводить диспензу від церковної заповіді, яка каже щонеділі і кожного свята брати участь у Богослужінні в храмі. "У зв'язку з цими надзвичайними обставинами Церква знімає цей обов'язок і кличе вас залишатися вдома та дивитися онлайн-трансляцію", – звернувся Блаженніший Святослав.

Друга диспенза стосується особливого обов'язку в час Великого посту – готуючись до Пасхи обов'язково приступати до таїінств сповіді і причастя.

"Дбаючи про ваше здоров'я, наша Церква проголосила диспензу, звільнення і від цього обов'язку. Його можна буде виконати впродовж місяця після закінчення часу карантину. Отож, готуючись до Пасхи, зазвичай люди, які раз на рік приходять до храму до Сповіді та до Причастя, саме в ці дні будуть інтенсивно просити цих Таїнств. Я особливо прошу їх подбати про своє здоров'я та безпеку і відкласти на пізніше це ваше бажання", – сказав кир Святослав.

Натомість Глава Церкви заохочує всіх єднатися з Євхаристійним Христом за допомогою відеотрансляцій богослужінь.

Він зауважив, що святе причастя є сьогодні особливо делікатним моментом. Так, навіть у цих обставинах, коли вірні просять у священника дати причастя, він не має морального права відмовити. "Але я прошу вас: не наполягайте. У нинішніх обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті. А Святе Причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують сурові правила карантину", – закликав Глава УГКЦ.

Блаженніший попросив, аби в храмах священнослужителі звершували богослужіння без присутності вірних. Де це можливо, то молитися надворі, зберігаючи соціальну дистанцію та відповідні інші приписи санітарних норм держави.

Кир Святослав також оголосив про вимоги, котрих слід дотриматися у тих рідкісних випадках, коли священик таки погодиться причащати вірних. Передусім, священник має обов'язок надівати захисну маску. Причащаючись, вірні мають широко відкривати вуста і не торкатися ними ложечки. "Сам подих теж може бути небезпечним, тому після уділення причастя ми просимо наших священників після кожного причасника чинно, відповідально дезінфікувати цю ложечку рушником, просоченим спиртом відповідної концентрації", – додав владика.

Глава УГКЦ заявив, що цього року Церква здійснюватиме благословення і освячення лози та пасхальних кошиків дистаційно. "Саме цього року, з огляду на такі надзвичайні обставини, ми просимо не приносити їх на освячення до храму. Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння", – запевнив Предстоятель.

Глава УГКЦ закликав вірних і священнослужителів суворо дотримуватися правил карантину, бо ці правила продиктовані необхідністю зберегти життя.

Під час недільного літургії у патріаршому соборі в Києві при причасті дезінфікували ложечку після кожного вірянина. Однак Церква звертається: прийти до сповіді та причастя вже після Великодня