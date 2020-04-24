Віталій Федорів став головою Івано-Франківської ОДА.


Віталій Федорів став очільником Івано-Франківської облдержадміністрації. Відповідний Указ про призначення Володимир Зеленський підписав сьогодні, 24 квітня. Іншим указом він звільнив Федоріва з посади т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА.

 

Фото: president.gov.ua

 

Сьогодні ж Зеленський зустрівся з Федоровим, вручив йому посвідчення, привітав із призначенням і побажав успіхів у роботі. Під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області, зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

 

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. 2000-го закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Економіка підприємства», (інженер-економіст), 2004 року – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Державна служба» (магістр державної служби).

 

З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

 

Нагадаємо, попереднього голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля 4 лютого, відповідно до подання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, Верховна Рада призначила віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.

 

5 лютого Шмигаля було звільнено з посади голови Івано-Франківської ОДА.

 

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