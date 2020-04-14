Білорусь завершила ратифікацію угоди з ЄУ про спрощення візового режиму.

Вона, зокрема, передбачає зниження вартості шенґенських віз для білорусів і можливість отримувати довгострокові дозволи на в'їзд в Унії.

Білорусь завершила процес ратифікації угод з Європейською Унією про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, котрі перебувають без дозволу на теренах ЄУ. Відповідні закони офіційно опубліковані у вівторок 14 квітня, на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі, що свідчить про їхнє підписання президентом Олександром Лукашенком, повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА.

Остаточне залагодження питання залежить тепер від Європейського парламенту, якому належить проголосувати питання про схвалення угоди з Білорусією.

Як відзначив заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко, одним з головних положень угоди є зниження вартості шенгенської візи для громадян країни до 35 євро (раніше було 60 євро). Ця сума не включає в себе послуг візових центрів, оформлення в яких не повинно бути дорожчим за 30 євро.

Крім цього, спрощення режиму дозволить різним категоріям громадян отримувати багаторазові візи з тривалішим терміном дії в спрощеному порядку. Так, для отримання п'ятирічного шенґену буде достатньо надати в дипломатичне представництво країни — члена Євроунії листа від приймаючої організації.

Водночас для європейців, котрі приїжджають до Білорусі, термін перебування в країні зросте з 90 днів до 180. Кравченко зазначив, що угода між Мінськом і Брюсселем не стосується видачі віз для навчання або роботи.

Угоди про спрощення видачі віз та про реадмісію Білорусь і Європейська Унія підписали ще восьмого січня в Брюсселі. На церемонії підписання наголошувалося, що це «сприятиме полегшенню поїздок громадян, розвитку міжнародних, в тому числі туристичних, контактів, а також зміцненню атмосфери довіри і взаєморозуміння між народами».