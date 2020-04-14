За минулу добу на Львівщині згоріло понад 20 гектарів сухої трави.

Протягом минулої доби у Львівській області зареєстровано 41 пожежу сухої трави. Унаслідок цих пожеж вогонь знищив понад 20 гектарів рослинності, – повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Зокрема, вогнеборцям довелося двічі виїжджати в село Шайноги Радехівського району: близько десятої години ранку та о четвертій годині по обіді. Зранку вогонь знищив суху траву та чагарник на площі 4000 кв. м На щастя, вдалося не допустити перекидання полум’я на будівлі, розташовані поряд. Пожежу загасили лишень о пів на третю дня.

Але вже о 16:06 надзвичайникам довелося вдруге навідатися в Шайноги, де знову палав вогонь на відкритій території. Цього разу було знищено суху траву та чагарник на площі 3000 кв. м, пошкоджено 20 кв. м даху дерев’яної житлової будівлі. Пожежникам вдалося врятувати будинок від знищення, але вогонь приборкували до 19:40.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Цього ж дня рятувальники гасили пожежу на відкритій території в с. Туря Буського району. Там вигоріло 400 кв.м трави й чагарнику, а також безгосподарська будівля.

У селі Модричі Дрогобицького району на відкритій території вогонь знищив 10 000 кв.м трави й чагарнику. Вогнеборці врятували житловий будинок.

У с. Рокети Кам'янка-Бузького району вигоріло 200 кв.м трави й чагарнику, а також сміття на площі 20 кв. м. Вдалося врятувати від знищення дерев'яні опори зв'язку.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

На Тернопільщині за вчора пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 14 пожеж у природних екосистемах. На Івано-Франківщині таких пожеж було 22.