За минулу добу на Львівщині згоріло понад 20 гектарів сухої трави.

 

Протягом минулої доби у Львівській області зареєстровано 41 пожежу сухої трави. Унаслідок цих пожеж вогонь знищив понад 20 гектарів рослинності, – повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

 

Фото: facebook.com/MNSLVIV

 

Зокрема, вогнеборцям довелося двічі виїжджати в село Шайноги Радехівського району: близько десятої години ранку та о четвертій годині по обіді. Зранку вогонь знищив суху траву та чагарник на площі 4000 кв. м На щастя, вдалося не допустити перекидання полум’я на будівлі, розташовані поряд. Пожежу загасили лишень о пів на третю дня.

 

Але вже о 16:06 надзвичайникам довелося вдруге навідатися в Шайноги, де знову палав вогонь на відкритій території. Цього разу було знищено суху траву та чагарник на площі 3000 кв. м, пошкоджено 20 кв. м даху дерев’яної житлової будівлі. Пожежникам вдалося врятувати будинок від знищення, але вогонь приборкували до 19:40.

 

Фото: facebook.com/MNSLVIV

 

Цього ж дня рятувальники гасили пожежу на відкритій території в с. Туря Буського району. Там вигоріло 400 кв.м трави й чагарнику, а також безгосподарська будівля.

 

У селі Модричі Дрогобицького району на відкритій території вогонь знищив 10 000 кв.м трави й чагарнику. Вогнеборці врятували житловий будинок.

 

У с. Рокети Кам'янка-Бузького району вигоріло 200 кв.м трави й чагарнику, а також сміття на площі 20 кв. м. Вдалося врятувати від знищення дерев'яні опори зв'язку.

 

Фото: facebook.com/MNSLVIV

 

На Тернопільщині за вчора пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 14 пожеж у природних екосистемах. На Івано-Франківщині таких пожеж було 22.

 

Для довідки:

 

Верховна Рада України прийняла законопроект №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)».

 

Відповідно до закону:

- Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем караються штрафом від 91 800 грн до 153 000 грн.

- Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 500 до 4 590 грн і на посадових осіб - від 4 590 грн до 15 300 грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, – штраф від 4 500 грн до 15 300 грн для громадян та від 10 710 грн до 18 360 грн. для посадових осіб.

- Випалювання стерні, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища – карається штрафом від 3 060 грн до 6 120 грн для громадян та 15 300 до 21 420 грн. для посадових осіб.

- Якщо ті ж дії вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду – від 6 120 до 12 240 грн.

14.04.2020

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