ДСНС запровадила онлайн-реєстрацію для охочих піти у гори.

 

Державна служба надзвичайних ситуацій закликає мандрівників, які відправляються у походи в гори, проходити онлайн-реєстрацію. Отримані анкетні дані допоможуть рятувальникам оперативно розшукати заблукалих та надати необхідну допомогу. Відповідні онлайн-форми, а також карти точок порятунку у різних областях розміщені на регіональних сайтах ДСНС Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

 

Фото www.dsns.gov.ua

 

«Друзі, закликаємо вас дотримуватися правил безпеки, проводячи дозвілля у гірській місцевості. Лише з початку 2021 року надзвичайники вже кілька разів залучалися до пошуку громадян, які заблукали в горах, а також надавали допомогу травмованим туристам. Аби рятувальники надали вам допомогу в найкоротший час, обов'язково зареєструйтеся, вирушаючи у гори», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

 

За інформацією ДСНС, 9 січня рятувальники Львівщини допомогли 4 травмованим туристам-лижникам. Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам.

 

Фото www.dsns.gov.ua

 

На Івано-Франківщині 3 січня до надзвичайників поста «Заросляк» Ворохтянського пошуково-рятувального відділення звернулась туристка з Херсону та повідомила, що її чоловік 1994 року народження вирушив на гору Говерла, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Рятувальники знайшли заблукалого туриста та провели до навчально-спортивної бази «Заросляк».

 

12 січня до ДСНС Закарпаття надійшла інформація про те, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району загубився лижник з м. Дніпро. Про це телефоном повідомив сам турист, коли зрозумів, що через погану видимість самотужки не зможе повернутися до бази відпочинку. Також він вказав і на орієнтовне місце свого перебування. Чоловіка доставили до бази відпочинку за чотири години.

 

Рятувальні відділення у зимовий період перейшли на посилений режим роботи: чергують цілодобово. На регіональних сайтах ДСНС у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях розміщені також інтерактивні карти точок порятунку з точними їхніми кооординатами.

 

Рятувальники радять ретельно готуватися до гірських походів узимку:

 

– обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу, а краще – зареєструйте свою гірську мандрівку на рятувальних постах;

 

– уникайте походів наодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи – 3 особи;

 

– переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу;

 

– візьміть із собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

 

– поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;

 

– обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти;

 

– дотримуйтеся правил безпечного катання на гірськолижних трасах: дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення; не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази; одягайте захисне спорядження.

 

Фото www.dsns.gov.ua

 

Також рятувальники нагадують, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема нещасного випадку, що потребує надання медичної допомоги та транспортування потерпілих до медичного закладу:

 

– необхідно діяти організовано;

 

– якщо самотужки вирішити проблему неможливо, слід викликати найближчу рятувальну службу за номером;

 

– якщо засоби зв’язку відсутні, то по допомогу йдуть двоє найбільш підготовлених учасників групи;

 

– туристична група зобов’язана за першої нагоди повідомити про своє повернення і стан групи (номер телефону 112).

13.01.2021

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