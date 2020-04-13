Карантин вам в руки

Папа Франциск on-line виголосив urbi et orbi, верба в такому самому режимі когось погладила по хребту, прем’єр Шмигаль привітав Спасителя з народженням. Чудні діла Твої… Огляд подій тижня в Україні.

Ізоляція тижня

Виявляється, в карантинній масці чотири кола пробігти довкола закритого на колодку шкільного стадіону можна, не втративши свідомість. Аналогічний спортивний об’єкт без колодки, розташований біля сусідньої школи, використовують за прямим призначенням підлітки і грають в футбол. Трохи старші від них патрулі з національної гвардії пильнують, щоб спортовці не знімали намордники, і попереджають, що коли появиться поліцейський наряд, то латентним Мессі і Роналду треба буде тимчасово схоронитися в кущах, «бо поліцаї вредні». Собаки остаточно переконалися у домінуванні над двоногими. Щоб картина карантинного абсурду не стала геть ідилічною, в Україні існує влада, яка тримає ситуацію в тонусі. Відомство Арсена Авакова вже майже офіційно іменують міністерством охорони здоров’я внутрішніх справ, і саме ця контора вирішила, що в її компетенції домовлятися зі священниками всіх конфесій, що робити з паскою на Великдень.

Посильну лепту в тонусопідтримання вносить влада на місцях. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, певно, має якісь дуже близькі контакти з Денисом Шмигалем, бо взнав майже таємну інформацію з Кабміну і поділився нею з простими смертними. Міський голова повідомив, що мала місце зустріч керівника Кабміну з бургомістрами, де розглядали можливість запровадження комендантської години. «Також поінформували, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. В тому числі розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем’єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра», – сказав Марцінків.

«Завтра» мала бути п’ятниця, але нічого екстраординарного не сталося. Цікаво також, що тернопільський колега Марцинківа з приводу можливого рейваху і зустрічі у верхах відмовчався, а львівській у своєму традиційному зверненні до краян лише втішив авторським неологізмом «епідемія пандемії».

Загалом до карантину звикається. І це поки що найпаршивіший результат коронавірусу.





Бюджет тижня

Крім продукування непристойної кількості поправок до «антиколомойського» закону, народні депутати займаються і читанням та переписуванням державного бюджету, який зобов’язаний врятувати країну від зарази.

Спочатку небайдужих недепутатів трафила інформація про те, що переформатування головного кошторису передбачає дуже непотребні речі. Наприклад, Офіс президента назбирав собі для життєдіяльності 912 мільйонів з хвостиком і пожертвував на вірус трохи менше чотирьох мільйонів, тобто скоротив своє фінансування десь на 0,4%. На 1,3% вгамував свої апетити Офіс генерального прокурора, а Міністерство внутрішніх справ (те, яке охороняє здоров’я) вирішило поправити ситуацію довкола себе на 93 мільярди 161 мільйон і ще якісь там копійки, хоча до того, як вірус сказився і коронувався, передбачалося 92 мільярди 966 мільйонів.

Президент Зеленський з приводу переписування бюджету казав правильно. «Затягти паски мусять усі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу та посади, їхня зарплата не перевищує 47 тисяч гривень», – так казав президент. Переписаний бюджет дійде до його автографа, потім з’явиться інформація про реальні заробітки чиновників у міністерствах і відомствах, від чого станеться ґвалт в інформаційному просторі.

А далі можна буде спостерігати за локальними катастрофами глобального масштабу.

Обшук тижня

Державне бюро розслідувань мав би очолити Томазо Торквемада, якби не помер у поважному віці, винищивши за своє буремне життя купу єретиків і представників іудейського та мусульманського віросповідування, які, мабуть, їм співчували.

Якщо вже Україна третього тисячоліття трохи бавиться в середньовічні карантини, то можна припустити, що великий інквізитор реінкарнувався в якогось очільника ДБР і вирішив шукати собі об’єкти в сучасному світі.

Тетяна Чорновол є прекрасним об’єктом. В міру екзальтована політикиня стрибає через паркан приміщення, де розташоване Бюро, має в біографії пункти, від яких би Жанна д’Арк сходила б зайвий раз до сповіді, врешті-решт вона їла в сесійному залі Верховної Ради морозиво.

Цей перелік вже тягне на аутодафе, але в ДБР згадали, що пані Чорновол під час Революції гідності підпалила штаб Партії регіонів, у чому сама і зізналася. Тому до екснардепки прийшли з обшуком спеціалісти зі згаданої правоохоронної структури і забрали телефон, нагородну зброю та одяг, в якому вона палила споруду на вулиці Липській у столиці.

У справі Чорновол навряд чи дійде до іспанського чобота, залізної діви чи катування розпеченим залізом, але цілком реально, що при розслідуванні справи шестирічної давності виринуть і загадкові снайпери на готелі «Україна» чи в консерваторії, і заклики брати мисливські рушниці, щоб перти з ними на БМП, і всілякі інші громадяни, які залізали на трибуни й екскаватори.





Суд тижня

У здоровенній будівлі на розі вулиць Жилянської і Горького в Києві вже майже 20 років як розташувався Конституційний суд. Там пояснюють для малограмотних, що мав на увазі Основний закон, коли треба провести позачергові вибори, або просто щось говорять.

Якщо ініціатива голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової (фракція "Слуги народу") втілиться в життя, то в цьому приміщенні можна буде зробити… Пес його знає, що там можна зробити, бо воно дійсно величезне і помістити може кілька банків, виставкових комплексів, а якщо постаратися, то на даху пасує влаштувати ще один вертолітний майданчик, обсерваторію і веранду з мушкательками.

Пані Третьякова натомість пропонує КС перенести в Харків, бо там не просто є найбільша площа в Європі. «Пропонується перенести місце знаходження КСУ із міста Києва до міста Харків, яке традиційно вважається юридичною столицею України, в якому розташовано президію Національної академії правових наук України, що підвищить як рівень незалежності самого Суду, так і сприятиме покращенню суспільно-політичного статусу обраного міста», – повідомила ініціаторка в пояснювальній записці, і нагадала про Німеччину і Словаччину, де конституційні суди знаходяться також не в столицях. В РФ КС також перебуває в Санкт-Петербурзі, який вже сто років, як столицею не є, але про це Третьякова або забула, або не знає.

Шарпання слуг Феміди в різні сторони буде актуальним завжди. Це цікаво для власної популяризації і дає можливість показати значущість і того, хто шарпає, і шарпаного. Трохи непокоїть думка про станцію Вернадського в Антарктиді. Якщо про неї згадає якась чергова третякова і вирішить туди телепортувати суддів в мантіях, нардепів в масках, поліцейських з протоколами і ДБР, то пінгвіни зчинять бунт.