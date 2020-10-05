Найкращим вчителем 2020 року в Україні став викладач історії з Тернопільщини.

Переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine у 2020 році став учитель із Заліщиків на Тернопільщині Василь Дяків. Він працює учителем історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії у Державній гімназії міста Заліщики.

Фото www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine

Переможця обрало експертне журі серед майже трьох тисяч учасників. Василь Дяків отримав 250 тисяч гривень, запрошення на найбільшу світову освітню подію Global Education and Skills Forum 2021 та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – громадської спілки «Освіторія».

Фото www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine

«Моя бабуся мене вчила нести відповідальність. Вона закладала це в мене. А друге – вона вчила мене вчитися впродовж життя. І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у 21 столітті, найголовніша навичка – комунікація. Я вчу цього дітей за допомогою дебатів, групової роботи, я хочу записати TED-виступи з учнями. Кожна дитина – особистість і має своє бачення, але я їх вчу бути командними гравцями. Пам’ятаймо просту істину НУШ – вчитель повинен бути особистістю, патріотом і новатором. Школа завжди обмежена, тому ми маємо виходити за межі, маємо ставити перед дітьми питання, які вони мають вирішувати. Бо за них цього ніхто не зробить», – зазначив Василь Дяків, отримуючи премію.

Василь Дяків є «Заслуженим вчителем України», у 2019 році переміг у конкурсі «Учитель року» Міністерства освіти та науки України. 59 учнів Василя Дяківа стали переможцями обласних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких та реферативних робіт МАН України. Його учні – активні учасники інтелектуальних ігор, дебатів Поппера, конкурсів художньої самодіяльності.

До слова, Заліщицька гімназія посіла друге місце у рейтингу шкіл Тернопліьської області за підсумками кампанії ЗНО-2020.

3 жовтня були оголошені переможці у інших номінаціях Global Teacher Prize Ukraine. Зокрема, у номінації «Вибір серцем» відзначили львівського учителя української мови та літератури Олега Шведа, який впродовж 30 років навчав дітей, що перебували на лікуванні у ОХМАТДИТі.

Фото www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine

Нагадаємо, національна премія Global Teacher Prize Ukraine була започаткована у 2017 році як складова міжнародної премії Global Teacher Prize, заснованої у 2014 році.

«Ми починали премію, коли дізналися, що в Україні лише 50% громадян вважають професію вчителя престижною. Цього року, за нашими даними, ця цифра вже виросла до 83%, але лише 9% опитаних хотіли б, аби їхні діти навчалися на вчителя. Я вважаю, що більше в державі поважають вчителів, то вища якість освіти. Завдання премії – знаходити історії дивовижних вчителів. Ми хочемо, щоб про них знало якомога більше українців», – зазначила засновниця премії та голова ГС «Освіторія» Зоя Литвин.