Львівським медикам, які працюватимуть з хворими на COVID-19, доплатять по 10 тис. грн

Усім медикам, які працюватимуть із пацієнтами, хворими на COVID-19, додатково виплатять по 10 000 грн. А працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину, збільшать преміювання. Таке передбачено в розпорядженні, яке підписав сьогодні мер Львова Андрій.

Розпорядження перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади. Також цей документ передбачає зняття преміювання міському голові Львова на час карантину.

«Сьогодні підписую розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади:

виплачуємо додатково по 10 000 грн усім лікарям та медсестрам, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19. Доплату робимо незалежно від того, чи то лікарня міського підпорядкування, чи обласного. Головні лікарні мають подати списки;

збільшимо преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста в умовах карантину (штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, які зараз носять продукти старшим людям, аварійні служби). Для всіх інших працівників премії скасовуються. Багато службовців вже перебувають у відпустках за свій рахунок або ж працюють з дому.

своїм розпорядженням також відмовляюсь від будь-яких преміювань на весь час карантину», – написав Садовий на своїй fb-сторінці.